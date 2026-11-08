به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز یکشنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت شهرستان بستان آباد با اشاره به جایگاه جمعیت در معادلات جهانی افزود: مسائل جمعیتی امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل کشورها تبدیل شده است و جمعیت یعنی قدرت؛ کشوری که دچار کاهش نرخ باروری و سالمندی جمعیت شود، در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با دعوت از همه دستگاه‌ها به بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: باید از فرصت‌های قانونی، اعتباری و اجرایی موجود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌درستی استفاده کنیم و نگذاریم این فرصت‌ها درگیر بروکراسی اداری شود.

بنام بر نقش نهادهای فرهنگی در ترویج فرزندآوری تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی باید با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و کنش‌گران اجتماعی وارد میدان شوند؛ گفتمان‌سازی در محله‌ها، مساجد و فضای مجازی با زبان مردم و به دست خود مردم، مؤثرترین راه تغییر نگرش نسبت به فرزندآوری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ازدواج را پیش‌نیاز اصلی فرزندآوری دانست و خاطرنشان کرد: برای رسیدن به فرزندآوری پایدار، ابتدا باید موانع ازدواج جوانان برداشته شود؛ تسهیل شرایط وام، مسکن، اشتغال و کاهش تشریفات و هزینه‌های ازدواج، اولویت نخست ماست.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در سفری یک روزه به شهرستان بستان آباد در بدو ورود به زیارت مزار شهدای گمنام رفت.

دیدار با فرماندار شهرستان ، شرکت در جلسه جوانی جمعیت، نشست بانوان و دیدار با امام جمعه و مادران شهیدان کوخالو در روستای الخلج و بازدید از خانه قرآنی الزهرا (س) در روستای شیرین بلاغ و کارگاه تولیدی لباس سنتی روستای کرکان از برنامه های این سفربود.