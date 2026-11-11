دریافت 1 MB کد مطلب 7007514 https://mehrnews.com/x3dzBw ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ کد مطلب 7007514 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹ پزشکیان وارد ترکیه شد؛ حضور در اجلاس تغییرات اقلیمی رئیسجمهور برای شرکت و سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با استقبال مقامهای ترکیه وارد این کشور شد. کپی شد مطالب مرتبط هواپیمای مسعود پزشکیان در فرودگاه ترکیه به زمین نشست پزشکیان: اجلاس ترکیه فرصت مهم تبیین تخریب محیطزیست توسط متجاوزان است پزشکیان عازم ترکیه شد پزشکیان وارد اجلاس کاپ ۳۱ شد برچسبها سازمان ملل ترکیه مسعود پزشکیان
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