علیرضا خسرو پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجایی که پزشکان متخصص تمایلی به تأسیس مطب در شهرهای کم جمعیت نظیر گتوند ندارند، این شهرستان نیز همواره با کمبود متخصص در بخش خصوصی مواجه است.

وی افزود: تاسیس مطب خصوصی در اختیار خود پزشکان بوده و اجباری در این راستا از سوی نهادهای دولتی در هیچ کجا وجود ندارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به کم جمعیتی شهرستان گتوند، گفت: پزشکان متخصص تمایلی به راه اندازی مطب در مناطق و شهرستان های کم جمعیت ندارند چرا که درآمد چندانی برایشان ندارد بنابراین به سمت مناطقی رفته که جمعیت قابل توجهی داشته باشند.

خسرو پناه ادامه داد: امسال در بخش دولتی برای توزیع پزشک متخصص درخواست های خوبی به وزارت داده ایم که درصورت اجرا، تعداد قابل توجهی متخصص در بیمارستان کارون به کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در تمامی حوزه ها گفت: گرچه گتوند نیازمند همه تخصص هاست اما اکنون اولویت را در پنج تخصص اول نظیر متخصص داخلی، جراحی زنان، ارتوپدی و اطفال گذاشته ایم.

خسرو پناه افزود: بیمارستان کارون از نظر امکانات و تجهیزات ضعف آنچنانی نداشته اما در حال حاضر خیران را پای کار آورده ایم تا در بخش هایی که کمبود وجود دارند، دست به کار شوند.