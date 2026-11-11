به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان تودی، محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد اسلام‌آباد تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره ادامه خواهد داد.

دار در سخنرانی افتتاحیه «گفت‌وگوی مارگالا ۲۰۲۶» در اسلام‌آباد گفت حتی در شرایط رویارویی جدی، کانال‌های ارتباطی باید باز بمانند؛ زیرا قطع ارتباط، مدیریت بحران‌های آینده و دستیابی به صلح را دشوارتر می‌کند.

او با اشاره به تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان، مذاکرات میزبانی‌شده میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد در ماه آوریل و تفاهم‌نامه ۱۸ ژوئن را زمینه‌ای برای ادامه گفت‌وگوها دانست.

وزیر خارجه پاکستان همچنین گفت اسلام‌آباد از طریق همکاری با عربستان، ترکیه و مصر، تماس‌های دیپلماتیک خود را با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه داده است. این چهار کشور در ۲۳ اکتبر نیز با انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا رایزنی کردند.

دار در ادامه نسبت به تشدید رقابت‌ها، طولانی‌شدن درگیری‌ها و تضعیف توافق‌های کنترل تسلیحات هشدار داد و گفت این تحولات خطر محاسبه اشتباه و تهدید امنیت جهانی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین تأکید کرد اجرای گزینشی قوانین بین‌المللی، اعتماد به نهادهای مسئول حفظ این قوانین را تضعیف می‌کند و امنیت همه کشورها را به خطر می‌اندازد.

معاون نخست‌وزیر پاکستان با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها گفت بحران‌های امنیتی می‌توانند به شوک‌های اقتصادی تبدیل شوند و با مختل‌کردن تجارت، فناوری و عرضه انرژی، قیمت مواد غذایی و سوخت را افزایش دهند و معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.

او همچنین از حمایت پاکستان از شکل‌گیری نظم بین‌المللی چندقطبی و تقویت همکاری با چین، آمریکا، عربستان، ترکیه و دیگر کشورها خبر داد.