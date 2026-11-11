به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه معصومی بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای ۱۳ پروژه کتابخانه‌ای با زیربنای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع در استان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با هفته کتاب، ۶ نقطه خدمتی جدید در شهرستان‌های سلماس و مهاباد به شبکه کتابخانه‌های عمومی استان اضافه می‌شود.

وی توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و گسترش دسترسی عادلانه به خدمات کتابخانه‌ای را از اولویت‌ های این مجموعه عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست اصلی ما حرکت به سمت توزیع متوازن خدمات فرهنگی و باز توزیع ظرفیت‌های کتابخانه‌ای با تمرکز بر مناطق روستایی و کم‌برخوردار است.

وی افزود: تسهیل دسترسی یکپارچه و فراگیر به کتابخانه‌ها، تقویت نقش کتابداران و افزایش مشارکت کتابخوان‌ها از محورهایی است که در برنامه‌های توسعه‌ای کتابخانه‌های عمومی استان دنبال می‌شود.

فعالیت ۱۳۹ نقطه خدمتی کتابخانه‌ای در استان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با تشریح وضعیت شبکه کتابخانه‌ای استان گفت: در حال حاضر ۱۳۹ نقطه خدمتی با زیربنای مجموع ۴۶ هزار و ۴۷۶ مترمربع در استان فعال است که ۳۷ نقطه از این تعداد در مناطق روستایی قرار دارد.

معصومی افزود: همچنین ۲۲ نقطه خدمتی از طریق کتابخانه‌های سیار، مناطق کم‌برخوردار و روستاهای فاقد کتابخانه ثابت را پوشش می‌دهند تا امکان بهره‌مندی ساکنان این مناطق از خدمات کتابخانه‌ای فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی حوزه کتابخانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ پروژه کتابخانه‌ای با زیربنای پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع در استان در حال احداث است که از جمله آن‌ها می‌توان به کتابخانه ابن‌سینا با زیربنای ۶۵۳ مترمربع و کتابخانه مکریان با زیربنای ۸۰۰ مترمربع اشاره کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان ‌غربی درباره پروژه کتابخانه نالوس نیز گفت: این کتابخانه با زیربنای ۲۷۰ مترمربع در حال احداث است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

افتتاح کتابخانه شهدای میناب در سلماس با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال

معصومی در ادامه از افتتاح کتابخانه شهدای میناب در بخش کوهسار شهرستان سلماس خبر داد و اظهار کرد: این کتابخانه با زیربنای ۲۵۸ مترمربع، پس از واگذاری فضای مورد نیاز از سوی دهیاری و بخشداری و انجام عملیات بهسازی، تعمیر و تجهیز با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این کتابخانه با پنج هزار جلد کتاب فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: راه‌اندازی این مرکز در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی ساکنان منطقه به منابع مطالعاتی انجام شده است.

نخستین کتابخانه سیار مهاباد راه‌اندازی می شود

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی همچنین از راه‌اندازی نخستین کتابخانه سیار شهرستان مهاباد خبر داد و گفت: این کتابخانه در حال حاضر پنج نقطه خدمتی را پوشش می‌دهد و خدمات کتابخانه‌ای را به مناطق فاقد کتابخانه ثابت ارائه می‌کند.

معصومی با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب افزود: در این ایام ۶ نقطه خدمتی جدید در شهرستان‌های سلماس و مهاباد به شبکه کتابخانه‌های استان افزوده می‌شود که با تحقق این برنامه، تعداد نقاط خدمتی ثابت به ۱۱۷ و نقاط خدمتی سیار به ۲۲ مورد می‌رسد.

وی توسعه کتابخانه‌های سیار را از راهبردهای مهم برای گسترش عدالت فرهنگی دانست و تصریح کرد: این کتابخانه‌ها امکان ارائه خدمات مطالعاتی به جمعیت پراکنده روستایی و مناطقی را فراهم می‌کنند که ایجاد کتابخانه ثابت در آن‌ها با محدودیت‌هایی همراه است.

ثبت ۳۸ هزار و ۸۷ جلد کتاب در یک سال اخیر

معصومی با اشاره به ظرفیت ساختاری کتابخانه‌های عمومی استان گفت: آذربایجان‌غربی در حال حاضر ۲۶ کتابخانه مستقل و ۷۷ کتابخانه مشارکتی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف دارد.

وی همچنین از ثبت ۳۸ هزار و ۸۷ جلد کتاب طی یک سال اخیر خبر داد و افزود: توسعه منابع کتابخانه‌ای در کنار گسترش فضاهای فیزیکی و افزایش نقاط خدمتی، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی است.

وجود بیش از یک میلیون و ۷۷۷ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های استان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت منابع مطالعاتی کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۳۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان وجود دارد که امکان دسترسی اعضا به طیف گسترده‌ای از منابع مطالعاتی را فراهم کرده است.

معصومی با اشاره به سیاست‌های حمایتی برای گسترش عضویت در کتابخانه‌ها افزود: امکان عضویت رایگان سه دهک جامعه در کتابخانه‌های عمومی فراهم شده است و در حال حاضر ۵۴ هزار و ۵۱۸ نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند.