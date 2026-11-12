به گزارش خبرنگار مهر، مخزن جدید آب شرب روستای «آورزمان» با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب و با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد تومان به همت شرکت آب و فاضلاب شهرستان ملایر و با حمایت فرماندار ویژه و نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی احداث شده است.

عملیات اجرایی این طرح از آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شد و اجرای آن بخشی از اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای زیرساخت‌های آبرسانی و تامین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار برای اهالی روستای آورزمان به شمار می‌رود و با ورود این مخزن به مدار بهره‌برداری ظرفیت ذخیره‌سازی آب شرب روستا افزایش یافته و زمینه برای بهبود پایداری تامین آب مورد نیاز اهالی فراهم شده است.

فرماندار ملایر در حاشیه این مراسم تامین آب شرب پایدار و توسعه زیرساخت‌های روستایی را از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به مناطق روستایی تاکید کرد.

سعید کتابی افزود: این پروژه با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب شرب و ارتقای پایداری تامین آب آشامیدنی روستای آورزمان اجرا شده و گامی موثر در راستای بهبود خدمات زیربنایی و ارتقای سطح رفاه روستاییان به شمار می‌رود.

وی همچنین با حضور در دهیاری روستای آورزمان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات اهالی قرار گرفت و ضمن گفت‌وگو با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا، موضوعات و نیازهای مطرح شده را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم، تعامل و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای رفع مشکلات روستا در چارچوب ظرفیت‌ها و امکانات موجود تاکید کرد.