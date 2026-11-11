به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه آذربایجان‌شرقی که در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد، با تشریح برنامه‌های هفته کتاب سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامه‌های امسال با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع و خدمات کتابخانه‌ای استان گفت: تعداد نسخه‌های کتاب موجود در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی از ۲ میلیون و ۸۱۹ هزار جلد در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۹۸۴ هزار جلد افزایش یافته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی افزود: طی یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار مراجعه به کتابخانه‌های عمومی استان ثبت شده و میزان امانت کتاب نیز ۶۱ درصد و تعداد اعضای کتابخانه‌ها ۲۱ درصد افزایش یافته است.

فعالیت ۲۰۲ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان

بابایی با اشاره به زیرساخت‌های کتابخانه‌ای آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۲ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان فعالیت می‌کنند که شامل ۱۵۴ کتابخانه عمومی، ۲۲ کتابخانه نهادی، ۳۲ کتابخانه مشارکتی، ۳۰ خدمت سیار و ۱۸ سالن مطالعه خصوصی است.

وی با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی استان از ۱۴۴ باب به ۱۵۴ باب افزایش یافته است، توسعه خدمات سیار را از اقدامات مؤثر در گسترش دسترسی مردم به امکانات کتابخانه‌ای دانست و گفت: تعداد کتابخانه‌های سیار نیز از سه دستگاه به ۶ دستگاه رسیده است.

بازگشت کتابخانه‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با اشاره به آسیب‌دیدگی دو کتابخانه استان در جریان جنگ اظهار کرد: کتابخانه حمید باکری سردرود پس از انجام عملیات بهسازی، در مدت ۶ ماه دوباره به چرخه خدمت بازگشت و علاوه بر بازسازی، بخش‌های جدیدی نیز به آن اضافه شد.

وی از بازگشایی کتابخانه الزهرا(س) آذرشهر در هفته کتاب امسال خبر داد و افزود: عملیات بهسازی ۱۷ کتابخانه عمومی استان به پایان رسیده و هشت کتابخانه دیگر نیز در حال بهسازی هستند.

بابایی با اشاره به ضرورت ارتقای فضای فیزیکی کتابخانه‌ها گفت: کتابخانه‌های قره‌ملک و امیرخیز تبریز، ممقان، ترکمنچای، هریس، شندآباد شبستر، ملکان و خواجه از جمله مراکزی هستند که عملیات بهسازی آن‌ها دنبال می‌شود.

پیشرفت ۱۰۰ درصدی ساختمان کتابخانه مرکزی بستان‌آباد

وی در تشریح پروژه‌های عمرانی کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: ساختمان کتابخانه مرکزی بستان‌آباد با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع به پیشرفت ۱۰۰ درصدی در بخش ساختمانی رسیده و عملیات تجهیز آن آغاز شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این مجموعه را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه کتابخانه‌های بزرگ در شهرستان‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است.

بابایی همچنین از پیگیری ایجاد کتابخانه در دیزج امیر اسکو خبر داد و افزود: احداث کتابخانه مرکزی بناب، ملکان و ساختمان جدید کتابخانه مرکزی تبریز از دیگر پروژه‌های پیش‌رو در حوزه کتابخانه‌های عمومی استان است.

اجرای ۱۲۹۶ برنامه فرهنگی در هفته کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با تشریح جزئیات برنامه‌های هفته کتاب سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۹۶ برنامه پیش‌بینی‌شده، ۳۴۲ برنامه ویژه کودکان و نوجوانان است که در قالب فعالیت‌های مختلف فرهنگی و آموزشی اجرا می‌شود.

وی جمع‌خوانی کتاب، قصه‌گویی، اردوهای فرهنگی، آموزش مهارت‌های خانواده و برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را از جمله محورهای این برنامه‌ها برشمرد و افزود: ۵۰ نشست کتاب‌خوانی و نمایش‌خوانی نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

بابایی پویش «آقای شهید» را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب عنوان کرد و از برگزاری جشنواره ملی «پیام نوروزانه» با مشارکت ۴ هزار و ۲۲۸ نفر از ۳۱ استان کشور خبر داد.

وی همچنین درباره طرح «اهدانش» گفت: در قالب این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه مربوطه برای خرید کتاب یا تجهیز کتابخانه محل زندگی خود مشارکت کنند و در توسعه امکانات کتابخانه‌ای سهیم باشند.

اجرای طرح‌های جدید برای ترویج کتاب‌خوانی

بابایی با اشاره به برنامه‌های ابتکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان برای افزایش مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: طرح «جهان‌دیدگان» با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور فعال سالمندان در کتابخانه‌ها و تبدیل این مراکز به خانه دوم این گروه سنی اجرا می‌شود.

وی طرح «کتابیاران» را از دیگر برنامه‌های ترویجی دانست و افزود: در این طرح، از هر مدرسه یک دانش‌آموز به‌عنوان کتابیار افتخاری انتخاب می‌شود تا در ترویج فرهنگ مطالعه و ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با کتابخانه‌ها نقش داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی درباره طرح «کودک کتاب‌خوان» نیز گفت: این برنامه با همکاری مراکز بهداشت اجرا می‌شود و خانواده‌ها هنگام مراجعه برای واکسیناسیون کودکان، دعوت‌نامه حضور در کتابخانه را دریافت می‌کنند تا زمینه آشنایی کودکان با کتاب از سنین پایین فراهم شود.

وی طرح «خانواده کتاب‌خوان» را دیگر برنامه این مجموعه عنوان کرد و افزود: خانواده‌هایی که به‌صورت خانوادگی از کتابخانه‌ها کتاب امانت می‌گیرند، شناسایی می‌شوند و در پایان سال از خانواده برتر کتاب‌خوان تجلیل خواهد شد.

بابایی همچنین از اجرای طرح کتاب‌خوانی عشایر در مهرماه سال ۱۴۰۵ در شهرستان کلیبر خبر داد و توسعه خدمات فرهنگی در مناطق کمتر برخوردار را از اهداف این برنامه برشمرد.

توسعه فعالیت‌های مهارت‌آموزی در کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی کتابخانه‌ها اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی علاوه بر فراهم‌کردن منابع مطالعاتی، باید به مراکزی برای یادگیری، مهارت‌آموزی و تعاملات اجتماعی تبدیل شوند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های کامپیوتری، زبان و آموزش‌های کاربردی مانند تعمیرات موبایل و لپ‌تاپ را از جمله برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: توسعه چنین فعالیت‌هایی با هدف ارتقای توانمندی‌های فردی و مهارتی مخاطبان، به‌ویژه جوانان، دنبال می‌شود.

بابایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع کتابخانه‌ای اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۸۴۵ هزار نسخه کتاب در اختیار کتابخانه‌های استان قرار گرفته است.

وی همچنین از ارسال ۶ هزار و ۶۰۰ نسخه کتاب در قالب طرح «تاک» طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: در طرح «شهرزاد» نیز ۸ هزار و ۴۴۴ نسخه کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

گسترش برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها

بابایی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی نباید به مرکز استان محدود شود، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های فرهنگی و ادبی را در شهرستان‌ها نیز گسترش دهیم و رویدادهایی با محوریت شخصیت‌های فرهنگی و ادبی برگزار کنیم.

وی برگزاری برنامه‌های بزرگداشت استاد شهریار در شهرستان‌های اهر، مرند و مراغه را از جمله این اقدامات عنوان کرد و گفت: برای امسال نیز برگزاری همایش گرامیداشت علامه طباطبایی در یکی از شهرستان‌های استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه امکانات فرهنگی خاطرنشان کرد: توسعه کتابخانه‌های سیار، تجهیز کتابخانه‌های محلی و مشارکت مردم در تأمین منابع، از راهکارهای گسترش دسترسی شهروندان مناطق شهری، روستایی و عشایری به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای است.