به گزارش خبرنگار مهر، حسن نتاج شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه آرد و نان شهرستان بابل، با تأکید بر لزوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: تخلف یک واحد خبازی نباید به پای مردم شهرستان نوشته شود و ضروری است با تفکیک مشکلات از تخلفات، برای رفع موانع و صیانت از سهمیه آرد شهرستان اقدام شود.

وی افزود: مجموعه غله برای ایجاد نظم در حوزه آرد و نان و رفع مشکلات موجود تلاش‌های قابل توجهی داشته است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با تعامل، هماهنگی و تقسیم وظایف، در کنار یکدیگر برای حل مسائل نانوایان و مردم گام بردارند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی مجلس برای پیگیری مطالبات این حوزه تصریح کرد: از ظرفیت‌های نمایندگی مجلس در سطح ملی برای رفع موانع و پیگیری مشکلاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر است، استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، سید مصطفی میرتبار فرماندار بابل نیز با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند حمل، توزیع و تخصیص آرد، اظهار کرد: کسری سهمیه برخی نانوایی‌ها می‌تواند بر کیفیت خدمات‌رسانی و رضایتمندی مردم تأثیر بگذارد و لازم است دلایل کاهش سهمیه واحدهای خبازی به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی تقویت نظارت‌ها، آموزش نانوایان برای استفاده صحیح از سامانه نانینو و شناسایی ریشه‌ای مشکلات تخصیص آرد را از جمله ضرورت‌های ساماندهی این حوزه برشمرد.

فرماندار بابل همچنین با قدردانی از عملکرد و پیگیری‌های اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: این مجموعه در پیگیری مسائل و مطالبات حوزه آرد و نان کوتاهی نکرده است و انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های مسئول نیز با افزایش تعامل و تقویت نظارت‌ها، برای رفع مشکلات موجود همکاری بیشتری داشته باشند.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران صنعت، معدن و تجارت و اصناف شهرستان گزارشی از اقدامات نظارتی، شناسایی تخلفات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش بازرسی از واحدهای خبازی ارائه کردند.

همچنین جمعی از نانوایان و نماینده دریافت‌کنندگان آرد خانه‌پز روستایی با تشریح مسائل و مشکلات خود، مطالباتشان را مطرح کردند و از پیگیری‌ها و راهنمایی‌های مجموعه غله برای حل مشکلات موجود قدردانی کردند.

در پایان این نشست، بر بهره‌گیری از ظرفیت نماینده مردم بابل در مجلس برای پیگیری ملی مطالبات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تداوم تعامل با نانوایان و شهروندان به‌منظور بهبود وضعیت تأمین و توزیع آرد و نان شهرستان تأکید شد.