دیدار نانوایان کرمانشاه با فرماندار برای حل مشکلات صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از نمایندگان صنف نانوایان کرمانشاه عصر سه شنبه در نشستی با محمد مبیّن فرماندار این شهرستان، مهمترین چالشها و دغدغههای فعالان حوزه نان و آرد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این دیدار با هدف پیگیری مطالبات صنفی، پرداخت معوقات یارانه، و ارائه راهکارهای کاربردی جهت پایداری فعالیت واحدهای نانوایی برگزار شد.
در این جلسه، نانوایان با اشاره به افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه، مشکلات توزیع آرد، و تأخیر در پرداخت یارانههای نانواییها، خواستار ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص سهمیه آرد و پرداخت بهموقع حمایتهای دولتی شدند. به گفته ایشان، بخشی از نانوایان در ماههای اخیر با فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه حاملهای انرژی و اجاره بها روبهرو شده و استمرار فعالیت آنها نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی است.
فرماندار کرمانشاه در این نشست ضمن استماع مستقیم درخواستها، با تأکید بر اهمیت نقش نانوایان در تأمین نیاز روزانه مردم، اظهار داشت: دولت و دستگاههای اجرایی، برنامهای دقیق برای اولویتبندی مطالبات صنفی و رفع تدریجی معوقات پرداختی تدوین کردهاند و این طرح با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل غله و اتحادیه صنف نانوایان به اجرا گذاشته میشود.
محمد مبیّن افزود: بررسی مشکلات صنفی نانوایان در چارچوب جلسات منظم کارگروه تنظیم بازار شهرستان ادامه دارد و هر واحد صنفی میتواند بهصورت رسمی گزارش موانع کاری خود را از طریق کمیته پیگیری مطالبات مردمی ارائه دهد. وی همچنین بر لزوم برقراری توازن بین سهمیه آرد، ظرفیت پخت و مناطق تجمعی جمعیت شهری تأکید کرد و گفت: این موضوع در دستور کار مرکز پشتیبانی امور صنفی استان قرار دارد تا از بروز بیعدالتی در تخصیص سهمیه جلوگیری شود.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به نقش اجتماعی نانوایان در حفظ ثبات معیشت مردم افزود: فعالیت نانوایان در شرایط اقتصادی فعلی، نشاندهنده تعهد صنف به خدمترسانی بیوقفه است؛ بنابراین حمایت دولت از آنان نهتنها در قالب پرداخت یارانه بلکه در تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، نوسازی تجهیزات و بهروزرسانی سامانههای نظارت بر عرضه نان دنبال خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: کرمانشاه از جمله استانهایی است که بیشترین تعداد واحدهای نانوایی فعال را داراست و ساماندهی این بخش میتواند به تقویت امنیت غذایی، کاهش نارضایتی عمومی و تثبیت قیمت نان منجر شود. فرماندار وعده داد تا پیگیری مصوبات این نشست در قالب گزارش دورهای به اتحادیه نانوایان و استانداری ارائه گردد تا زمینه رفع تدریجی مشکلات فراهم شود.
این نشست در محل فرمانداری کرمانشاه برگزار شد و علاوه بر مسئولان صنف، نمایندگان بخشداریها، اداره غله و صمت شهرستان نیز حضور داشتند تا مسیر همکاری اجرایی میان نهادهای مرتبط و صاحبان نانواییها برای بهبود وضعیت توزیع و تولید نان در شهرستان ترسیم شود.
