به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌اله یزدی از تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای ۲ هزار و ۶۳ هکتار از اراضی کشاورزی استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، علاوه بر صدور اسناد مالکیت، ۳۰۴ هکتار از اراضی مرتبط با اصلاحات ارضی و کشت موقت نیز تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی دولتی افزود: یک مورد تصرف به مساحت پنج هزار مترمربع شناسایی و تعیین تکلیف شده و همچنین سه مورد از اراضی بایر مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساحت پنج هکتار تعیین تکلیف شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در چارچوب اجرای طرح رفع تداخلات و حدنگاری، ۳۴۲ مورد به مساحت بیش از ۹۰۰ هکتار بررسی و تعیین تکلیف شده است.

یزدی همچنین از انجام یک‌هزار و ۱۴۲ مورد به مساحت بیش از یک‌هزار هکتار در چارچوب قانون تعیین تکلیف و صدور اسناد اراضی کشاورزی خبر داد که برای معرفی بهره‌برداران به ادارات ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

افزایش امنیت سرمایه‌گذاری با صدور اسناد کشاورزی

وی تثبیت مالکیت اراضی را عاملی مؤثر در صیانت از حقوق بهره‌برداران دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت موجب کاهش اختلافات و دعاوی ملکی، افزایش شفافیت در مالکیت زمین‌ها و تثبیت حقوق قانونی کشاورزان می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان تأکید کرد: تثبیت مالکیت، رفع تداخلات و اجرای طرح حدنگاری، ضمن تسهیل دسترسی کشاورزان به خدمات و تسهیلات قانونی، در ساماندهی نظام بهره‌برداری، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حفاظت از اراضی کشاورزی استان نقش مهمی دارد.