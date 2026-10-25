فارس در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی عصر یکشنبه در دومین جلسه شورای کشاورزی استان فارس با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی باید شرایط کنونی را ویژه ببینند و جلسات شورای کشاورزی نباید مانند نشست‌های عادی اداری تلقی شود.

وی با قدردانی از استاندار فارس برای برگزاری مستمر جلسات شورای کشاورزی، پایداری تولید را اولویت اصلی استان دانست و افزود: امنیت غذایی هفت استان جنوبی کشور به تولیدات فارس وابسته است و تداوم این تولیدات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به نقش این استان در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور بیان کرد: هفته گذشته بنا بر درخواست رسمی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، پنج هزار تن گندم از فارس برای تأمین نیاز این استان ارسال شد و در شهریورماه نیز سهمیه مشابهی برای سیستان و بلوچستان تأمین شد.

بهجت حقیقی با اشاره به سه محور مورد تأکید استاندار فارس در حوزه کشاورزی گفت: حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، حفظ پایداری تولید در شرایط جنگی و صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب، سه اولویت اصلی شورای کشاورزی استان است.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه صادرات و واردات در شرایط کنونی افزود: سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت مستقیمی در قبال سفره و معیشت مردم دارد و باید برای استمرار تولید و تأمین نیازهای غذایی برنامه‌ریزی کند.

هماهنگی دستگاه‌ها برای پایداری تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تشریح عملکرد سال زراعی جاری اظهار کرد: با همکاری شرکت گاز، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل هواشناسی و سایر دستگاه‌های مسئول، آبرسانی، توزیع به‌موقع بذر و کود و تحویل آب به کشاورزان در زمان مناسب انجام شد که این هماهنگی در دستیابی به نتایج مطلوب تولید مؤثر بود.

وی مدیریت بحران ملخ مراکشی را از دیگر اقدامات مهم بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه جهاد کشاورزی، این بحران مهار شد.

بهجت حقیقی با اشاره به خطرات این آفت برای محصولات کشاورزی افزود: ملخ مراکشی از آفات خطرناک بخش کشاورزی است که در صورت مهار نشدن، می‌تواند خسارت‌های سنگینی به محصولات وارد کند. همچنین در حوزه اراضی دیم‌زارها نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.

تشکل‌های کشاورزی، محور اجرای طرح‌های تولیدی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر ظرفیت تعاونی‌های روستایی و تشکل‌های کشاورزی اظهار کرد: طرح‌های اجرایی این بخش باید از دو پیوست برخوردار باشند؛ نخست تأیید علمی و دوم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌ها که می‌توانند مسیر تحقق اهداف تولید را هموار کنند.

وی همچنین خواستار جلوگیری از قطع گاز گلخانه‌های فعال در چارچوب ضوابط اعلام‌شده و رفع مشکلات تأمین سوخت مایع واحدهای گلخانه‌ای، به‌ویژه واحدهای تازه‌تأسیس، شد.

بهجت حقیقی بازنگری در برنامه زمان‌بندی قطع برق چاه‌ها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را از دیگر مطالبات این سازمان عنوان کرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از اختلال در روند تولید تأکید کرد.

تسریع در تأمین مالی و توسعه گلخانه‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به ضرورت حمایت مالی از تولیدکنندگان، تسریع در پرداخت تسهیلات طرح‌های پیشران و واحدهای گلخانه‌ای از سوی بانک کشاورزی را خواستار شد.

وی تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را نیز ضروری دانست و گفت: تزریق اعتبار و سرمایه به این صندوق، یکی از مسیرهای سریع و چابک برای تأمین سرمایه در گردش تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدی است.

بهجت حقیقی در پایان، توسعه کشت گلخانه‌ای را از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب دانست و خاطرنشان کرد: حرکت به سمت گلخانه‌ها به دلیل مصرف کمتر آب، می‌تواند نقش مؤثری در صرفه‌جویی و تداوم تولید در شرایط کم‌آبی داشته باشد.

