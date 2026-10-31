به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به آغاز کشت گندم در استان فارس گفت: عملیات کشت گندم آبی و دیم از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان‌های اقلید و آباده آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کاشت، ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت این محصول اختصاص یابد.

وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار هکتار گندم آبی و ۲۰ هزار هکتار گندم دیم در استان کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه از مجموع سطح پیش‌بینی‌شده، ۲۷۲ هزار هکتار به گندم آبی و ۱۹۸ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد، گفت: برنامه‌ریزی برای کشت این محصول در سال زراعی جدید در حال اجراست.

تأمین بذر و کود مورد نیاز گندم‌کاران

بهجت حقیقی درباره وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی نیز بیان کرد: بذر مورد نیاز و کودهای پایه برای کشت گندم تأمین شده است و کارگزاران استان از ۱۵ شهریورماه خرید، حمل و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در کشت گندم عنوان کرد: مدیریت زمان کاشت، انتخاب رقم مناسب، تأمین کود پایه و آماده‌سازی بستر بذر از عوامل کلیدی در افزایش بهره‌وری مزارع گندم به شمار می‌رود.