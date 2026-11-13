به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، هفت سال پس از ساخت فیلم «آوای متال» توسط داریوس ماردر، او فیلم بعدی خود را با حضور برد پیت می‌سازد.

برد پیت در فیلم «کانکتور» که با همکاری اپل ساخته می‌شود، بازی خواهد کرد.

ماردر فیلمنامه را با همکاری خواهرش نینا، برمبنای داستانی از درک سیانفرانس که ایده داستان «آوای متال» را نیز مطرح کرده بود، نوشته است.

داستان در نیویورک دهه ۱۹۷۰ اتفاق می‌افتد و داستان یک اسطوره طبقه کارگر، یک فلزکار که کارش ساخت سازه‌های بزرگ در آسمان‌هاست را دنبال می‌کند که با نیروهایی بسیار بزرگتر از خودش روبه‌رو می‌شود. پیت در نقش این کارگر یقه آبی که در منهتن دهه ۷۰ درگیر جرم و جنایت می‌شود، ظاهر خواهد شد.

از آنجا که پیت فیلم دیگری در دست ساخت ندارد، احتمال می‌رود ساخت این فیلم به سرعت انجام شود.

گفته شده اپل پس از موفقیت «F۱» دومین همکاری خود را با پیت تجربه می‌کند و این چهره برنده جایزه اسکار همچنین از طریق شرکت «پلن بی» خود به عنوان تهیه‌کننده فعالیت خواهد کرد.

«F۱» که سال ۲۰۲۵ اکران شد، به پرفروش‌ترین فیلم ورزشی تمام دوران بدل شد و نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم هم بود.

«آوای متال» یکی از بهترین‌های سال ۲۰۲۰ بود و اولین بار سال ۲۰۱۹ در جشنواره فیلم تورنتو به نمایش درآمد، اما تا سال بعد اکران نشد. از این فیلم به عنوان یکی از بهترین فیلم‌های اول دهه یاد می‌شود.

این فیلم در طول همه‌گیری اکران شد و به همین دلیل فروش چندانی در سینماها نداشت و بیشتر در خانه تماشا شد. در «آوای متال» صدا همه چیز است و موضوع درباره روبن، یک درام‌زن متال با بازی ریز احمد است که شنوایی خود را از دست می‌دهد و تماشاگر درست در ذهن او قرار می‌گیرد.

«آوای متال» ۶ نامزدی اسکار، از جمله بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه اصلی، دریافت کرد و ۲ جایزه برای صداگذاری و تدوین برد.

برد پیت با قبول بازی در این فیلم، برای ماردر حکم یک معدن طلا را دارد. پیت امسال با فیلم «F۱» با فروش بیش از ۶۰۰ میلیون دلار و فیلم «قلب هیولا» با فروش جهانی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار، دیده شد. او با فیلم «ماجراجویی‌های بیشتر کلیف بوث» در روز شکرگزاری دیده خواهد شد و در فیلم «سواران» ساخته ادوارد برگر برای A۲۴ نیز بازی کرده که سال آینده اکران خواهد شد.