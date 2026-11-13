به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نامه ای رسمی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف تعدادی از خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی را فاقد مجوز قانونی دانست و خواستار توقف فوری این رویه شد.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد: هیچ حکمی مبنی بر اجرای آزمون وسع یا حذف مشمولان از طرح کالابرگ در قانون پیش‌بینی نشده است و وزارتخانه نمی‌تواند صرفاً بر اساس تشخیص خود، خانوارها را از این حمایت معیشتی محروم کند. دیوان محاسبات کشور نیز این موضوع را تأیید کرده است.

متفکرآزاد همچنین ثابت ماندن اعتبار یک‌میلیون تومانی کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون را با وجود افزایش قیمت کالاهای اساسی، مصداق ترک فعل و عدم اجرای تکالیف قانونی دانست و بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در تذکر خود، بازگشت فوری خانوارهای حذف‌شده، افزایش اعتبار کالابرگ، شفاف‌سازی معیارهای حذف و ایجاد سازوکار مؤثر اعتراض را خواستار شد و بر ضرورت ارائه گزارش رسمی وزارتخانه به مجلس درباره مبانی قانونی این اقدامات تأکید کرد.