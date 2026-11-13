به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و فعال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، در نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار برگزاری جلسه حضوری و فوری برای بررسی مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده شدند.

در این نامه با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار شرکت دارای مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده آمده است که تداوم این وضعیت، مشکلات جدی در فعالیت اقتصادی و تجاری شرکت‌ها ایجاد کرده و تأمین منابع مالی، ایفای تعهدات تجاری و استمرار فعالیت در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را با محدودیت مواجه کرده است.

امضاکنندگان نامه با درخواست تعیین زمان و مکان ملاقات در روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، اعلام کرده‌اند که آمادگی دارند یکصد نفر از نمایندگان این شرکت‌ها را برای تشریح مشکلات و ارائه راهکارهای تسریع در تعیین‌تکلیف مطالبات ارزی معرفی کنند.

در این نامه همچنین هشدار داده شده است که فراهم نشدن فرصت طرح مستقیم مطالبات، می‌تواند به مراجعه عمومی چندین هزار کارمند، کارگر و خانواده‌های تحت پوشش شرکت‌های دارای مطالبات در روز سه‌شنبه پیش‌رو منجر شود.