به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی‌رضا آرامی، در خطبه های نماز جمعه این هفته قرچک، با اشاره به ایام فاطمیه و ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، تقوا را اصلی‌ترین عامل هدایت و رستگاری انسان دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در تمام لحظات زندگی پربرکت خود مسیر تقوا و بندگی خداوند را پیمود و محبان اهل‌بیت(ع) نیز برای رسیدن به قرب الهی باید این مسیر را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی با اشاره به جایگاه محبت و احترام به پیامبر اکرم(ص) در سیره حضرت زهرا(س) افزود: یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های زندگی فاطمی، عشق عمیق و بی‌دریغ آن حضرت به پیامبر اسلام(ص) بود؛ ایشان با تواضع، خدمتگزاری خالصانه و حمایت از پدر بزرگوارشان، لقب ارزشمند «ام‌ابیها» را به خود اختصاص دادند.

امام جمعه قرچک با تأکید بر نقش محبت و عاطفه در تربیت فرزندان بیان کرد: حضرت زهرا(س) در برخورد با فرزندان خود سرشار از مهر و محبت بودند و این سیره نشان می‌دهد که تقویت عاطفه ایمانی در محیط خانواده، از عوامل مهم تربیت صحیح فرزندان و پرورش نسلی مؤمن و مقاوم است.

آرامی با اشاره به فلسفه ازدواج در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن کریم و سیره حضرت زهرا(س)، اساس زندگی مشترک بر آرامش، مودت و رحمت استوار است و نباید محیط خانواده به میدان اختلاف و منازعه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی برجسته در همسرداری و همراهی با امیرالمؤمنین علی(ع) بودند، خاطرنشان کرد: آن حضرت با وجود دشواری‌های اقتصادی، همواره همراه و پشتیبان همسر خود بودند و زندگی مشترک ایشان نمونه‌ای از صبر، همدلی و همراهی در مسیر بندگی خداوند است.

امام جمعه قرچک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا(س) و توجه ایشان به سعادت امت پیامبر(ص) گفت: اوج محبت و بزرگواری صدیقه طاهره(س) در وصایا و توجه ایشان به شفاعت و دستگیری از امت پیامبر نمایان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دغدغه اصلی اهل‌بیت(ع)، هدایت انسان‌ها و نجات جامعه از گمراهی و ضلالت بوده است.