به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حیدری‌زاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه، اظهار کرد: ایستادگی بی‌نظیر ملت ایران در برابر قدرت‌های ظالم و مستکبر جهانی، بیانگر واقعیتی روشن است و آن، عظمت، اقتدار و ظرفیت بالای ملت ایران برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی است.

وی با اشاره به تغییرات در ساختار نظام بین‌الملل تصریح کرد: امروز موضوع قدرت جهانی دیگر صرفاً به رقابت میان شرق و غرب یا قدرت‌هایی همچون آمریکا و روسیه محدود نمی‌شود، بلکه ملت ایران با اتکا به ایستادگی، مقاومت و حضور حماسی خود توانسته است در معادلات قدرت جهانی نقش‌آفرینی کند و جایگاه

حیدری زاد با اشاره به حضور حماسی ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان ارومیه اظهار کرد: این حضور تاریخی و ماندگار، جلوه‌ای روشن از قدرت، عظمت و اقتدار ملت ایران بود و بار دیگر نشان داد که مردان و زنان مؤمن، انقلابی و مجاهد این سرزمین، در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود ثابت‌قدم هستند و در هر شرایطی آمادگی دارند تا برای حفظ عزت و سربلندی ایران اسلامی از جان و هستی خود بگذرند.

حضور پرشور مردم بیانگر وفاداری به آرمان های انقلاب است

وی این حضور گسترده را نشانه پیوند عمیق مردم با رهبری و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور پرشور مردم بیانگر وفاداری آنان به مسیر امام و رهبر شهید و عزم راسخ برای تداوم راه و آرمان‌های ایشان است.

امام جمعه موقت ارومیه تصریح کرد: پرچم‌هایی که امروز به اهتزاز درآمده‌اند، نماد همان آرمان‌هایی هستند که رهبر شهید برای اعتلا و سربلندی آن‌ها تلاش کردند و امروز ملت ایران با وفاداری به آن مسیر، پرچم عزت، مقاومت و استقلال کشور را برافراشته نگه داشته‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه والای شهدا در اقتدار و عزت کشور اظهار کرد: شهدا مظهر قدرت ملت ایران هستند و تفکر و مکتبی که آنان بر اساس آن در مسیر دفاع از حق گام برداشتند، بر پایه ایثار، فداکاری و گذشتن از تمام داشته‌ها در راه حقیقت استوار است؛ تفکری که به انسان عزت و قدرت می‌بخشد و بی‌تردید عزت، سربلندی و اقتدار امروز ملت ایران مرهون ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهدایی است که برای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های این سرزمین از جان خود گذشتند.

حیدری‌زاد با اشاره به تأثیر معنوی حضور پیکرهای مطهر شهدا در جامعه افزود: بار دیگر عطر معنویت، ایثار و شهادت با حضور پیکرهای نورانی شهدا در سراسر ایران اسلامی طنین‌انداز شد و فضای جامعه را معطر به فرهنگ ایثار و فداکاری کرد و به لطف الهی، امروز وظیفه تک‌تک ایرانیان است که با پاسداشت مقام شهدا و ادامه دادن راه پرافتخار آنان، در مسیر عزت، سربلندی و اعتلای ایران گام بردارند چراکه این عزیزان جان خود را برای سرافرازی کشور فدا کردند.خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد.

وی در ادامه با اشاره به ارکان اصلی قدرت ملت ایران گفت: اگر بخواهیم رمز اقتدار و توانایی ملت ایران در تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین‌الملل را بررسی کنیم، باید به دو عامل اساسی توجه داشته باشیم؛ نخست، وجود رهبری عادل، حکیم، شجاع و جان‌فدای حق و دوم، حضور مردمی پاک‌سرشت، مؤمن و همراه با امام و رهبری که در مسیر دفاع از حق و آرمان‌های خود استوار هستند.

دفاع از حق مهم‌ترین پیام مکتب فاطمی است

امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به ابعاد شخصیتی و سیره سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: اگر سه ماه پایانی عمر پربرکت حضرت زهرا (س) را مورد بررسی قرار دهیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که ایشان در حساس‌ترین مقطع تاریخ اسلام، در برابر جریان باطل ایستادگی کردند و با رهبری بی‌نظیر خود، پرچم دفاع از حق و حقیقت را برافراشتند.

وی افزود: سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به ما می‌آموزد که دفاع از حق، تنها به بیان مواضع و اعلام مخالفت با باطل محدود نمی‌شود، بلکه انسان باید در این مسیر از تمام داشته‌های خود بگذرد.

حیدری‌زاد عنوان کرد: حضرت زهرا (س) با وجود همه سختی‌ها و فشارها، از آرمان حق عقب‌نشینی نکردند و سرانجام جان خود را نیز در این راه فدا کردند و به‌عنوان نخستین شهیده راه ولایت و حق در تاریخ تشیع شناخته شدند.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در شرایط امروز جامعه تصریح کرد: امروز نیز وظیفه داریم در برابر بی‌عملی، بی‌مسئولیتی و سکوت خواص جامعه و همچنین بی‌تفاوتی افرادی که نسبت به حق و حقیقت بی‌توجه هستند، ایستادگی کنیم؛ چراکه سکوت در برابر انحراف و نادیده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش باطل شود.

حیدری‌زاد گفت: هرگاه حق از مسیر اصلی خود خارج شود و افراد جامعه در برابر آن سکوت کنند، زمینه شکل‌گیری فتنه‌ها و گسترش اختلافات فراهم می‌شود و در نهایت جامعه با آسیب‌ها و بحران‌های جدی مواجه خواهد شد ازاین‌رو، شناخت جبهه حق، بصیرت در برابر جریان‌های انحرافی و احساس مسئولیت در دفاع از ارزش‌ها، ضرورتی انکارناپذیر است.