به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، از احتمال دخالت عامل بیرونی در آتش‌سوزی بانک پاسارگاد خبر داد و گفت به احتمال قوی، فردی ناشناس در این ماجرا نقش داشته است. همچنین رئیس شورای تأمین شهرستان از بررسی دوربین‌های مداربسته برای شناسایی ترددهای مشکوک در زمان این آتش‌سوزی خبر داد؛ تصاویری که شاید راز این حادثه را فاش کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی در حال بررسی علت آتش‌سوزی بانک هستند و هنوز نظر نهایی اعلام نشده است.

به گفته وی، قرار است تا روز شنبه نتیجه بررسی‌های این آتش‌سوزی مشخص شود.