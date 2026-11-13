به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمدیه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، دفاع از دین، قرآن و ولایت را مهم‌ترین رسالت آن حضرت دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) با ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت، راه را برای امامان معصوم(ع) ترسیم کردند.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید افزود: ایشان نیز همچون حضرت فاطمه زهرا(س) در مسیر دفاع از قرآن، اهل‌بیت(ع) و مردم به شهادت رسیدند و امروز ملت ایران برای دفاع از اسلام و انقلاب و خون‌خواهی رهبر شهید و حضرت زهرا(س) در میدان حضور دارد.

امام جمعه محمدیه ادامه داد: مردم ایران با بصیرت، اقتدار و ولایت‌پذیری، مسیر امام و شهدا را ادامه می‌دهند و در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

هشدار درباره امتیازدهی به آمریکا و خدشه به وحدت ملی

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا تصریح کرد: کسانی که تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان این کشور را از دشمنی و جنگ علیه ایران منصرف کرد، در اشتباه هستند؛ چراکه به اعتقاد وی، اختلاف آمریکا با ملت ایران ریشه در تقابل با دین، قرآن و مکتب اسلامی دارد.

وی با انتقاد از برخی مواضع داخلی که به گفته او می‌تواند وحدت و انسجام ملی را تضعیف کند، گفت: مسئولان باید مراقب باشند با مواضع خود به دشمن پیام ضعف و عقب‌نشینی ارسال نکنند و سرمایه اجتماعی وحدت مردم را خدشه‌دار نسازند.

امام جمعه محمدیه همچنین با انتقاد از جریان‌های غرب‌گرا و آنچه فعالیت فتنه‌گران در مسیر اهداف دشمن خواند، اظهار کرد: برخی اقدامات و فضاسازی‌ها با هدف بدبین کردن مردم به نظام و انقلاب و تحت فشار قرار دادن معیشت آنان انجام می‌شود.

مهدوی با اعلام حمایت از رهبری افزود: ملت ایران همچنان پای نظام و انقلاب ایستاده است و ما نیز حمایت خود را از امام مجتبی خامنه‌ای اعلام می‌کنیم.

مطالبه بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور

وی با تأکید بر حق ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای، خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور شد و این موضوع را از مطالبات خود از رهبر انقلاب و مسئولان ذی‌ربط عنوان کرد.

امام جمعه محمدیه در ادامه با اشاره به آنچه تهاجم فرهنگی و ترویج ناهنجاری‌ها در حوزه حجاب خواند، این اقدامات را از منظر خود بخشی از تلاش دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و زمینه‌سازی برای فتنه داخلی دانست.

مهدوی در پایان از دستگاه قضایی و مسئولان فرهنگی خواست در چارچوب قانون با مواردی که ناقض هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌داند، برخورد کنند.

