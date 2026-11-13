به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل با اشاره به مواضع اخیر مسئولان کشور در برابر آمریکا اظهار کرد: از اتحاد و قاطعیت مسئولان کشور، به‌ویژه قاطعیت شورای عالی امنیت ملی در برابر فزون‌خواهی‌ها و قلدری‌های آمریکا تشکر می‌کنیم.

وی افزود: با صراحت اعلام شد که ذره‌ای مواد هسته‌ای از ایران خارج نخواهد شد؛ خارج کردن مواد به روسیه در دوران برجام تجربه بسیار تلخی بود و این کار نهایت تنازل بود، اما آمریکا و اروپا ذره‌ای کوتاه نیامدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ادامه داد: راکتور آب سنگین با بتن پر شد، ولی آن‌ها حتی به یک بند برجام هم عمل نکردند. این هفته همچنین اعلام شد که از این پس استراتژی ایران این است که نخست حق سپس تکلیف؛ یعنی ابتدا باید حق ایران پرداخت شود و سپس ایران زیر بار تکلیف برود، در حالی که پیش‌تر تکالیف سنگینی بر دوش ایران گذاشته و وعده ایفای حق داده می‌شد و سپس به‌راحتی خلف وعده می‌کردند.

آیت‌الله عاملی تصریح کرد: با این استراتژی باید گفت دوران یکه‌تازی آژانس یا دوران تنازل پیش از استیفای حقوق دیگر گذشته است و اقتضای اوج گرفتن اقتدار، همین استراتژی است.

وی در خصوص اقدامات ایران در تنگه هرمز نیز گفت: تمام این اقدامات منشأ کاملاً قانونی دارد و اقتضای منشور سازمان ملل است؛ دشمنی که راه شما را بسته باید راه او را بست و دشمنی که مانع تردد کشتی‌های شماست باید مانع تردد کشتی‌های او شد. این عین عدل و اقتضای قوانین بین‌المللی است.