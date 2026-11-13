به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارداق، رونمایی از شهرهای موشکی را یکی از اقدامات مهم نیروهای نظامی در هفته گذشته دانست و اظهار کرد: این اقدام نشان داد جمهوری اسلامی ایران از آمادگی دفاعی بالایی برخوردار است و در صورت هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمن، توان پاسخ‌گویی و مقابله را دارد.

وی افزود: این رونمایی همچنین پیام دیگری برای دشمن داشت و آن اینکه هرگونه کمبود احتمالی در توان دفاعی کشور جبران شده و نیروهای مسلح در سطح آمادگی بالایی قرار دارند.

امام جمعه ارداق با تأکید بر اینکه اقدامات دفاعی کشور در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود، گفت: دشمن باید بداند هرگونه تعرض به ایران با واکنشی قاطع و ویرانگر روبه‌رو خواهد شد.

قنبری در ادامه با قدردانی از حضور مردم ایران و مردم بخش دشتابی و شهر ارداق در تجمعات شبانه و میادین دفاع از انقلاب، اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۲۵۰ شب در میدان و سنگر انقلاب حضور داشته‌اند و این همراهی شایسته قدردانی است.

وی در عین حال از کم‌رنگ بودن حضور برخی مسئولان بخش در این تجمعات انتقاد کرد و خواستار همراهی بیشتر مدیران و مسئولان محلی با مردم شد.

درخواست از رسانه‌ها برای انعکاس وضعیت مردم غزه

امام جمعه ارداق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه، از فعالان رسانه‌ای و آزادی‌خواهان جهان خواست صدای مردم مظلوم فلسطین باشند و رنج و مشکلات آنان را به گوش افکار عمومی جهان برسانند.

قنبری همچنین با گرامیداشت ۲۴ آبان، روز بزرگداشت علامه طباطبایی، بر اهمیت پاسداشت جایگاه علمی و فکری این اندیشمند برجسته تأکید کرد.