به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بزمان با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگویی بی‌بدیل برای تمام بشریت، اعم از زنان و مردان است و عظمت و جایگاه ایشان در معارف اسلامی بی‌نظیر است.

امام جمعه بزمان، با اشاره به جایگاه محوری حضرت زهرا (س) در معرفی اهل‌بیت عصمت و طهارت افزود: پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت ایشان در معرفی پنج تن آل‌عبا با انتساب به آن حضرت شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: امام حسین (ع) که قیام بزرگی را در تاریخ رقم زد، فرزند حضرت زهرا (س) است و حضرت مهدی موعود (عج) نیز از نسل پاک آن بانوی بزرگوار هستند؛ ازاین‌رو بشریت همواره به شناخت معارف، سیره و الگوی زندگی حضرت زهرا (س) نیاز دارد.

حجت‌الاسلام عباسی ارشد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه در فصل سرما و بارندگی گفت: بارندگی از نعمت‌های الهی است، اما مردم مظلوم غزه به دلیل کمبود امکانات و نامناسب بودن شرایط زندگی، با مشکلات و رنج‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

وی دفاع از مظلومان را وظیفه‌ای انسانی و اسلامی دانست و افزود: مردم جهان و مجامع بین‌المللی نباید در برابر رنج و جنایات علیه مردم غزه سکوت کنند، بلکه باید برای حمایت از آنان اقدام کنند.

امام جمعه بزمان با اشاره به سرنوشت حکومت‌ها و حاکمان مستبد در تاریخ خاطرنشان کرد: خداوند متعال سرانجام ظلم و ستم را نابودی قرار داده است و قدرت‌هایی همچون فرعون و نمرود و مستبدانی مانند صدام نیز به سرانجامی جز سقوط نرسیدند.

وی بی‌تفاوتی در برابر حقوق مظلومان را نوعی همراهی با ظلم دانست و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری انسانی و اخلاقی در برابر رنج مردم غزه تأکید کرد.

تأکید بر هزینه‌های تقابل برای آمریکا و حامیانش

حجت‌الاسلام عباسی ارشد در ادامه با اشاره به تحولات و تقابل‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ادامه این تقابل برای جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و حامیان آن هزینه‌هایی به همراه دارد، اما به گفته وی، هزینه‌های تحمیل‌شده بر دشمن و متحدانش سنگین‌تر بوده است.

وی با بیان اینکه آمریکا با آغاز جنگ خود را نیز متحمل خسارت کرده است، افزود: اقتصاد این کشور نیز با پیامدهای اقدامات و سیاست‌های آن مواجه شده است.

امام جمعه بزمان ابراز امیدواری کرد که به لطف الهی، شاهد پایان سلطه رژیم صهیونیستی و از میان رفتن ظلم و ستم در جهان باشیم.

فاطمیه؛ فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، یاد و خاطره برگزارکننده مجالس عزاداری آن حضرت را گرامی داشت و گفت: امسال نخستین سالی است که مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) در غیاب امام شهیدمان برگزار می‌شود و جای ایشان در این محافل معنوی خالی است.

حجت‌الاسلام عباسی ارشد تأکید کرد: با وجود این فقدان، مسیر و راه امام شهیدمان را با قدرت و استواری ادامه می‌دهیم و مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) را همچون گذشته برپا می‌کنیم.

وی همچنین از حضور و مشارکت نمازگزاران و عزاداران در مراسم سوگواری حضرت صدیقه شهیده (س) قدردانی کرد و برای قبولی عزاداری و عرض ارادت مردم به درگاه خداوند متعال دعا کرد.

امام جمعه بزمان در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، بر ضرورت افزایش مطالعه و انس با کتاب‌های مفید تأکید کرد.

وی خطاب به جوانان و عموم مردم گفت: برای افزایش علم و آگاهی خود با کتاب‌های خوب و مناسب مأنوس باشید و تلاش کنید آموخته‌های خود را در زندگی به کار بگیرید.

حجت‌الاسلام عباسی ارشد با معرفی آثار آیت‌الله شهید مرتضی مطهری به‌عنوان منابع ارزشمند مطالعاتی، مطالعه را از عوامل ارتقای آگاهی، بصیرت و رشد فکری جامعه دانست.