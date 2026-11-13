الهام شهرکی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تسهیل فرآیند واگذاری اراضی و رفع موانع اداری، از برنامه‌های مهم برای توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به روند واگذاری اراضی از طریق کمیسیون ماده ۲ افزود: در سال ۱۴۰۰، ۸ مورد واگذاری به مساحت ۱۳.۵ هکتار انجام شد که این میزان در سال ۱۴۰۱ با ثبت ۱۰۲ مورد به ۱۶۵.۷۳ هکتار رسید.

شهرکی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۱۰۶.۶۱ هکتار، در سال ۱۴۰۳، ۷۰.۷۲ هکتار و در سال ۱۴۰۴ نیز ۶۱.۹۶ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مرتبط واگذار شد.

واگذاری ۴۰ هکتار زمین در نیمه نخست امسال

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم این روند در سال جاری گفت: در شش ماهه نخست امسال نیز ۲۷ مورد واگذاری به مساحت ۴۰.۹۱ هکتار در سطح استان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تسریع در روند واگذاری اراضی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، امکان توسعه واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید گوشت سفید در استان فراهم می‌شود.

شهرکی تأکید کرد: حمایت از متقاضیان و توسعه زیرساخت‌های تولید، با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش وابستگی استان به تأمین گوشت سفید از سایر مناطق کشور دنبال می‌شود.