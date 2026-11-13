به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر اظهار کرد: شهدایی که امروز پیکرهای مطهرشان تشییع می‌شود، از نسل نخست انقلاب و دوران دفاع مقدس هستند که هشت سال برای صیانت از عزت، استقلال و تمامیت میهن اسلامی جانفشانی کردند و به مقام رفیع شهادت رسیدند.

وی با اشاره به تداوم مسیر ایثار و فداکاری در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران در مراحل گوناگون نهضت اسلامی برای دفاع از آرمان‌های امام خمینی(ره)، پاسداری از دستاوردهای انقلاب و تبعیت از مقام معظم رهبری، شهدای بسیاری تقدیم کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام را نشانه پیوند عمیق جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: استقبال باشکوه مردم از این مراسم، بیانگر عهد ناگسستنی آنان با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و خون پاک شهداست.

ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان

جهانیان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان خاطرنشان کرد: حضور شهدای گمنام در جامعه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی رشادت‌های رزمندگان و تبیین ارزش‌های دفاع از میهن است و باید از این ظرفیت برای آشنایی نسل جدید با فداکاری‌های شهدا بهره گرفت.

وی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت را عاملی مؤثر در مقابله با توطئه‌های فرهنگی و سیاسی دشمنان عنوان کرد و گفت: همه ما در قبال حفظ دستاوردهای انقلاب و ادامه راه شهدا مسئولیت داریم و مدیران و مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه، جهادی و پاسخگویی به مردم، وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا نشان دهند.