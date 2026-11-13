به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع سروآباد با اشاره به آموزه‌های حضرت علی(ع)، بر ضرورت شناخت حقیقت دنیا، توجه به گذر عمر و آمادگی برای زندگی اخروی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دنیا محل عبور و آزمون انسان است، اظهار کرد: زندگی دنیوی ماندگار نیست و آخرت منزلگاه ابدی انسان به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو افراد باید از فرصت عمر برای انجام اعمال نیک و کسب رضایت پروردگار بهره بگیرند.

امام جمعه سروآباد با اشاره به یکی از حکمت‌های منسوب به حضرت علی(ع) درباره پشت کردن دنیا و روی آوردن آخرت افزود: این سخن یادآور حقیقتی مهم درباره زندگی انسان است؛ چراکه با گذشت هر روز، بخشی از فرصت عمر سپری می‌شود و انسان به پایان مهلت زندگی دنیوی نزدیک‌تر می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: مقام، ثروت و موقعیت‌های اجتماعی هیچ‌کدام ماندگار نیستند و آنچه برای انسان باقی می‌ماند، اعمال و رفتار اوست؛ بنابراین نباید دلبستگی به جایگاه‌های دنیوی، انسان را از مسئولیت‌های اخلاقی و دینی خود غافل کند.

وی در ادامه با تأکید بر فلسفه پذیرش مسئولیت در جامعه تصریح کرد: مدیریت و مسئولیت، امتیازی برای برتری‌جویی و فخرفروشی نیست، بلکه فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم، گره‌گشایی از مشکلات آنان و جلب رضایت خداوند متعال است.

امام جمعه سروآباد یادآور شد: کسانی که مسئولیتی را برعهده می‌گیرند باید از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنند و بدانند که جایگاه‌های دنیوی گذراست، اما آثار خدمت صادقانه و رفتار نیک در پیشگاه خداوند ارزش و ماندگاری دارد.