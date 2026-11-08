به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در درس اخلاق مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر با اشاره به برخی حقایق قطعی زندگی انسان اظهار کرد: تولد، زندگی و مرگ از یقینیات بشر هستند و هر انسانی در طول زندگی خود بارها شاهد این واقعیت‌ها بوده است، اما آنچه اهمیت دارد باور به حقیقت حیات پس از مرگ است.

وی افزود: انسان ممکن است به دلیل تجربه نکردن جهان پس از مرگ، درباره آن تردیدهایی داشته باشد، اما خداوند متعال و پیامبران الهی درباره حقیقت عالم آخرت سخن گفته‌اند و میزان ایمان انسان در اینجا مشخص می‌شود که آیا سخن خداوند را به اندازه مشاهدات و تجربیات خود باور دارد یا خیر.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: اگر انسان سخن خداوند را بالاتر از برداشت‌ها و مشاهدات شخصی خود قرار دهد، به مرتبه‌ای ارزشمند از ایمان رسیده است؛ چراکه خداوند خالق انسان و جهان است و سخن او عاری از خطا و اشتباه است.

دنیا گذرگاه است، نه محل ماندن

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه زندگی دنیا مقدمه‌ای برای حیات برتر و ابدی انسان است، ادامه داد: همان‌گونه که انسان در دوران جنینی مراحل شکل‌گیری جسم خود را پشت سر می‌گذارد، در زندگی دنیا نیز باید برای حیات معنوی و اخروی خود آماده شود.

وی با اشاره به اینکه دنیا محل عبور و نه قرار و ماندگاری است، گفت: یکی از عواملی که انسان را در دنیا گرفتار می‌کند، داشتن آرزوهای طولانی و دلبستگی بیش از اندازه به مقام، ثروت، امکانات و جایگاه‌های دنیوی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه انسان‌های بزرگ در عین زندگی در دنیا، از دلبستگی‌های آن عبور کرده‌اند، افزود: رهبر شهید انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و سردار احمد کاظمی از جمله شخصیت‌هایی بودند که نگاهشان به دنیا، نگاهی گذرا و مبتنی بر انجام وظیفه برای آخرت بود.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد آرزوهای طولانی و خواسته‌های پایان‌ناپذیر دنیوی انسان را در مسیر زندگی متوقف کند؛ بلکه باید بار دلبستگی‌های دنیا را سبک کرد و از همین امروز برای آخرت توشه برداشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با یادآوری ناپایداری عمر انسان خاطرنشان کرد: هیچ‌کس نمی‌داند حتی یک ساعت دیگر زنده خواهد بود یا خیر؛ بنابراین باید هر لحظه را فرصتی برای انجام عمل صالح و صادقانه دانست و زندگی را به گونه‌ای سامان داد که انسان همواره آمادگی دیدار خداوند را داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت آمادگی برای مرگ گفت: مؤمنان ضمن بهره‌مندی از نعمت‌های زندگی و درخواست عمر طولانی از خداوند، نباید از حقیقت مرگ غافل شوند؛ بلکه باید چنان زندگی کنند که مرگ در مسیر الهی برای آنان هراس‌آور نباشد و با دست پر و سربلندی به سوی پروردگار بازگردند.