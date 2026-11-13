به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین مفهوم دنیا و تفاوت آن با زندگی اخروی پرداخت و اظهار کرد: در نگاه قرآن کریم، دنیا کالایی فریبنده و گذراست، اما این به معنای ترک فعالیت‌های اقتصادی، کسب‌وکار و زندگی روزمره نیست؛ بلکه دلبستگی به سرگرمی‌ها، تفاخر، تکاثر و غفلت از آخرت، انسان را گرفتار دنیا می‌کند.

وی با اشاره به آیات قرآن و آموزه‌های نهج‌البلاغه افزود: انسان متقی از دنیا برای ساختن آخرت خود بهره می‌گیرد و آن را محل کسب توشه و انجام کارهای نیک می‌داند؛ بنابراین دنیا برای کسی که با نگاه سطحی به آن بنگرد، می‌تواند فریبنده باشد، اما برای انسان آگاه و حقیقت‌بین، فرصتی برای عبرت‌آموزی، عبادت و انجام اعمال صالح است.

امام جمعه سنقروکلیایی با استناد به حکمت ۱۳۱ نهج‌البلاغه، تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی (ع) در پاسخ به فردی که دنیا را نکوهش می‌کرد، یادآور شدند که دنیا انسان را فریب نداده، بلکه این خود انسان است که گاهی با انتخاب‌های نادرست گرفتار فریب می‌شود؛ چراکه نشانه‌های ناپایداری دنیا، از جمله مرگ، بیماری، سختی‌ها و دگرگونی شرایط زندگی، همواره پیش چشم انسان قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه دنیا محل عبرت، عبادت و تجارت برای آخرت است، گفت: فرصت انجام کار خیر و جبران کوتاهی‌ها در همین زندگی دنیوی فراهم است و انسان باید از عمر خود برای کسب رضایت الهی و ذخیره توشه آخرت استفاده کند.

وی در خطبه دوم با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، راه رهایی انسان را در پیوند میان بصیرت فاطمی و اخلاص دانست و افزود: بصیرت به معنای تشخیص درست و اقدام به‌موقع در مسیر جبهه حق و برای رضای خداوند است و در کنار آن، اخلاص شرط ارزشمندی و پذیرش اعمال به شمار می‌رود.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) در خطبه فدکیه، اظهار کرد: اخلاص، ثمره و حقیقت توحید است و اگر عملی با نیت خالص انجام نشود، هرچند در ظاهر نیک به نظر برسد، نمی‌تواند انسان را به مقصد الهی برساند.

رضایی با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، خاطرنشان کرد: عمل نیک زمانی مورد قبول قرار می‌گیرد که در جایگاه مناسب خود انجام شود؛ به این معنا که علاوه بر درست‌بودن اصل عمل، زمان، مکان، شرایط و شیوه انجام آن نیز باید متناسب با تکلیف باشد.

وی با اشاره به آیات سوره کهف درباره زیان‌بارترین اعمال، هشدار داد: گاهی انسان تصور می‌کند کار درستی انجام می‌دهد، اما به دلیل ناآگاهی از وظیفه و شرایط، تلاش او به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؛ ازاین‌رو دینداری باید همراه با دقت، شناخت شرایط و تشخیص مسئولیت واقعی باشد.

امام جمعه سنقروکلیایی با تأکید بر ضرورت شناخت وظیفه در دوران غیبت گفت: انسان مؤمن باید تلاش کند در مسیری حرکت کند که مورد رضایت امام زمان (عج) باشد و برای این منظور، شناخت جایگاه ولایت و توجه به رهنمودهای ولی‌فقیه در عصر غیبت اهمیت دارد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بصیرت و اخلاص آن حضرت را الگویی برای جامعه دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) با شناخت حق و ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت، نمونه‌ای از عمل آگاهانه و خالصانه را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: کشور با ناترازی در تأمین گاز و برق روبه‌روست و همکاری مردم در کاهش مصرف می‌تواند از بروز مشکلات در تأمین گاز مناطق مختلف جلوگیری کند.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه‌شده در خطبه‌ها، مصرف روزانه گاز کشور در اوج سرما به حدود ۸۷۵ میلیون مترمکعب می‌رسد و ناترازی روزانه نیز حدود ۲۹۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است، تصریح کرد: در صورت رعایت‌نکردن الگوی مصرف، مناطق انتهایی شبکه گازرسانی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد.

رضایی از مردم خواست با اقداماتی مانند خاموش‌کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بلااستفاده، کاهش دمای پکیج‌ها، کوتاه‌کردن زمان استحمام، استفاده از پرده‌های ضخیم و جلوگیری از ورود هوای سرد از درز درها و پنجره‌ها، در مدیریت مصرف گاز مشارکت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها برای کاهش هزینه‌های خانوار نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از محروم‌شدن دیگر هم‌وطنان از نعمت گاز و عبور از شرایط دشوار فصل سرماست.