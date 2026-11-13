به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با افزایش فشارها و ایجاد شرایط دشوار، انسجام جامعه ایران را از بین می‌برند، اما برخلاف محاسبات آنان، هماهنگی میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح حفظ شد و این همدلی به سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه افزود: استمرار همراهی ملت ایران با گذشت ماه‌ها و با وجود دشواری‌های شرایط جوی، جلوه‌ای از ایمان، اراده و همبستگی ملی است که نشان می‌دهد فشارها و تهدیدهای دشمن نتوانسته عزم مردم را متزلزل کند.

امام جمعه موقت گرگان در ادامه، برخی اعترافات مقام‌های نظامی آمریکا درباره وضعیت پایگاه‌های این کشور در منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: اذعان به آسیب‌دیدن بخش قابل توجهی از پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس و طرح ضرورت خروج این کشور از منطقه، نشان‌دهنده تغییر ارزیابی‌ها درباره توانمندی جمهوری اسلامی ایران است.

برقرار اضافه کرد: با وجود آنکه برخی مقام‌های آمریکایی تلاش می‌کنند خسارت‌های واردشده را شکست تلقی نکنند، طرح چنین اظهاراتی از سوی آنان بیانگر واقعیت‌هایی درباره قدرت ایران و شرایط جدید منطقه است.

وی همچنین اختلافات سیاسی و مدیریتی در آمریکا پس از تحولات اخیر را یادآور شد و اظهار کرد: اختلاف‌نظر در کاخ سفید درباره ادامه جنگ، استعفا یا برکناری شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی، اختلاف میان دستیاران رئیس‌جمهور و انتقاد جمهوری‌خواهان از نحوه مدیریت جنگ، از جمله نشانه‌های بروز اختلاف در ساختار سیاسی این کشور است.

امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه دشمنان سرمایه‌های مالی و امکانات گسترده‌ای را برای مقابله با مسیر حق هزینه می‌کنند، به آیه ۳۶ سوره انفال اشاره کرد و گفت: بر اساس وعده الهی، حاصل هزینه‌کرد دشمنان برای جلوگیری از حرکت در مسیر حق، در نهایت حسرت و شکست خواهد بود.

برقرار با تأکید بر اینکه تقوا و استقامت دو اصل اساسی در زندگی مؤمنانه هستند، به آیه ۳۰ سوره فصلت اشاره کرد و افزود: خداوند به کسانی که بر ایمان خود پایدار می‌مانند و پروردگارشان را الله می‌دانند، وعده داده است که فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند و به آنها بشارت آرامش و رهایی از ترس و اندوه می‌دهند.

وی تقوا را راه مصونیت انسان از انحراف و پشیمانی دانست و خاطرنشان کرد: کسی که تقوا را در زندگی خود دنبال کند، از مسیر رستگاری دور نخواهد شد.