به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد اظهار کرد: دشمنان در شرایط کنونی تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فضای ذهنی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و با انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع، نگرانی و ناامیدی را در میان مردم گسترش دهند.

وی افزود: بزرگ‌نمایی مشکلات، انتشار اخبار غیرموثق و ایجاد فضای روانی منفی، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف تضعیف اعتماد عمومی و کاهش روحیه ایستادگی مردم دنبال می‌شود؛ ازاین‌رو، ضروری است به‌ویژه جوانان در مواجهه با اخبار فضای مجازی دقت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر اینکه مقابله با توطئه‌های دشمن نیازمند انسجام اجتماعی است، تصریح کرد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران بر پایه توان ملی، همراهی مردم و رهبری‌های مقام معظم رهبری شکل گرفته و حفظ این سرمایه‌ها، نقش مهمی در خنثی‌سازی اقدامات دشمنان دارد.

مدرسی ادامه داد: در شرایط حساس کشور، نباید با اختلاف‌افکنی و بازتاب دادن فضای ناامیدی به اهداف دشمن کمک کرد، بلکه آحاد جامعه باید با همدلی، وحدت و احساس مسئولیت، در مسیر حفظ اقتدار و پیشرفت ایران مشارکت داشته باشند.

وی همچنین مسئولیت مدیران را در تقویت امید و اعتماد عمومی مهم دانست و گفت: خدمت‌رسانی مستمر، تلاش مضاعف و ارتباط نزدیک با مردم باید در اولویت مسئولان قرار گیرد و مدیران با حضور در میان مردم، مسائل و مطالبات آنان را به‌صورت جدی دنبال کنند.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت بازشناسی ابعاد شخصیتی و سیره عملی آن حضرت تأکید کرد و اظهار داشت: حضرت زهرا(س) الگویی جامع برای مسلمانان و به‌ویژه بانوان هستند و شناخت ابعاد مختلف زندگی ایشان باید در دستور کار برنامه‌های فرهنگی و تربیتی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ارادت به حضرت فاطمه زهرا(س) نباید تنها در برگزاری مراسم سوگواری و بیان فضائل ایشان خلاصه شود، بلکه مهم‌تر آن است که آموزه‌های اخلاقی، معنوی و اجتماعی آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و به رفتار عملی تبدیل شود.