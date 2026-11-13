به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، حجت‌الاسلام سید محمدحسن مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: راه نجات انسان به نوع نگاه او بستگی دارد و با تغییر نگاه، مسیر زندگی نیز تغییر می‌کند؛ افرادی که خداوند را بزرگ می‌بینند، مشکلات و سختی‌ها در نگاهشان کوچک جلوه می‌کند.

وی افزود: درک عظمت خداوند دارای مراتب مختلفی است و یکی از راه‌های شناخت این عظمت، نگاه عمیق به جهان هستی است؛ در مقابل، خودبزرگ‌بینی مانع درک عظمت پروردگار می‌شود.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: حضرت زهرا(س) قله خیر و برکت هستند و حقیقت وجودی ایشان فراتر از زمان و مکان است.

مدرسی با اشاره به نخستین ایام فاطمیه پس از شهادت رهبر شهید انقلاب افزود: امسال در حالی به استقبال ایام فاطمیه رفتیم که جای خالی یکی از شخصیت‌های برجسته این مجالس احساس می‌شد و باید از خود بپرسیم رهبر شهید انقلاب چه ویژگی‌هایی در اقامه عزای فاطمی داشتند که به چنین جایگاه و توفیقی دست یافتند.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد توجه رهبر شهید انقلاب در ایام فاطمیه را مسئولیت‌آفرینی دانست و تصریح کرد: این مجالس صرفاً نباید نقش تسکین‌دهنده داشته باشند، بلکه باید زمینه تعهد، مسئولیت‌پذیری و اقدام عملی را در افراد ایجاد کنند؛ ویژگی‌هایی که از سیره حضرت زهرا(س) سرچشمه می‌گیرد.

ضرورت تبدیل همبستگی با مردم غزه به اقدام عملی

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی در غزه و لبنان گفت: برای درک ابعاد این بحران باید آمارها و واقعیت‌های میدانی را به‌درستی شناخت تا عمق این فاجعه انسانی در قرن بیست‌ویکم آشکار شود.

وی با اشاره به پیامدهای اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه افزود: کمک‌های مالی به مردم غزه، بدون اعمال فشارهای سیاسی و پیگیری اقدامات مؤثر برای توقف جنایات، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات آنان را برطرف کند و همه ما در قبال مردم مظلوم فلسطین مسئولیت داریم.

مدرسی با اشاره به اعلام روزهای ۲۲ تا ۲۴ آبان از سوی جنبش حماس به‌عنوان عرصه همبستگی با مردم غزه، بر ضرورت مشارکت در این حرکت و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد.

تشییع شهدای گمنام یادآور عزت و اقتدار کشور است

وی همچنین با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: عزت و قدرت امروز ایران حاصل فداکاری انسان‌هایی است که اکنون با عنوان شهدای گمنام بر دستان مردم تشییع می‌شوند و نسل جوان باید ارزش و اهمیت این ایثارگری‌ها را به‌درستی درک کند.

مسئولان برای اعتلای فرهنگی از شعار به اقدام برسند

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در ادامه با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)، مبارزه با دین و مظاهر دینی را از شگردهای جنگ نرم دشمن برای تضعیف حاکمیت دینی دانست و اظهار کرد: اگر در جامعه‌ای رفتارهای مغایر با عرف و حیا به یک رویه عادی تبدیل شود، زمینه تضعیف ارزش‌های دینی نیز فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی افزود: مسئولان کشور و استان باید برای تحقق اعتلای فرهنگی استمرار و جدیت داشته باشند و بدانند که این موضوع صرفاً با طرح مباحث نظری و بیان دیدگاه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات عملی است.

کتاب کاغذی فرصتی برای رهایی از بمباران اطلاعاتی است

مدرسی در پایان با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر یزد گفت: در شرایطی که افراد با حجم گسترده‌ای از اطلاعات در رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه هستند، باید اهمیت مطالعه کتاب‌های فیزیکی برای جامعه تبیین شود.

وی خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن از فضای مجازی و اختصاص زمان به مطالعه کتاب، آرامش و تجربه متفاوتی برای مخاطب به همراه دارد و باید فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.