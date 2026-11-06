به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: ارتباط تقوا با فرقان در این است که تقوا غبار گناه را از آینه جسم و عقل انسان می‌زداید و انسان باید راه حق را از طریق قلب و عقل خود دریابد.

وی افزود: تقوا باعث کنار رفتن تعصب و به‌دنبال آن ایجاد انصاف می‌شود؛ همچنین قدرت مقاومت در برابر تبلیغات گمراه‌کننده را افزایش می‌دهد و قدرت پذیرش حق را بیشتر می‌کند؛ تقوا انسان را از سه زندان شهوت، منفعت و تعصب آزاد می‌کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: الگوگیری همیشه به معنای یاد گرفتن نیست، بلکه به معنای معرفی سیره و روش برای آینده است و در روایتی از امام عصر(عج) نیز به حجت بودن سیره حضرت زهرا(س) اشاره شده است؛ چراکه سیره و روشی بهتر از سیره ایشان نمی‌توان یافت.

وی افزود: حضرت زهرا(س) در سه بعد استثنا بودند؛ نخست دفاع از ولایت و رهبری صحیح اسلامی، دوم دفاع از حقیقت و مقابله با تحریف و سوم معرفی افراد منحرف و فاسد جامعه آن دوران اقدام کردند.

مدرسی با اشاره به میزبانی از شهدای گمنام در یزد گفت: شهدای گمنام برای ما جزو محکمات هستند و هیچ‌گونه شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد؛ در هر کجا که دچار مشکل شدیم، باید به این محکمات تمسک بجوییم.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: شکی نیست که ما در این جنگ پیروز میدان بودیم و همگان این موضوع را قبول و باور دارند؛ ما اجازه ندادیم دشمن به اهداف خود دست یابد.

مدرسی افزود: در فرایند جنگ تحمیلی سوم، برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، دو قدرت اتمی بزرگ دنیا با همکاری دولت‌ها و کشورهای اروپایی و ترکیبی از قوای نظامی و سیاسی و همراه با روش‌های مختلف جنگ شناختی و نظامی وارد میدان شدند، اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و این ملت ایران بود که به‌خاطر ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود در این جنگ پیروز شد و پیروز میدان باقی ماند.