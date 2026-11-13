https://mehrnews.com/x3dBvB ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 7009674 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ عزاداری و آیین کهن نخل گردانی در روز شهادت حضرت فاطمه(س) در نراق نراق- در این ویدئو عزاداری و آیین کهن نخل گردانی در روز شهادت حضرت فاطمه(س) در نراق را ملاحظه می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 7009674 کپی شد مطالب مرتبط دسته عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) دسته عزاداری مردم محلات در شب شام غریبان حضرت زهرا و تشییع نمادین برچسبها شهرستان نراق شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) دسته عزاداری
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