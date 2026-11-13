https://mehrnews.com/x3dBzs ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 7009863 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ دسته عزاداری مردم محلات در شب شام غریبان حضرت زهرا و تشییع نمادین محلات- در این ویدئو دسته عزاداری مردم محلات در شب شام غریبان حضرت زهرا و تشییع نمادین را ملاحظه می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 7009863 کپی شد مطالب مرتبط دسته عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) عزاداری و آیین کهن نخل گردانی در روز شهادت حضرت فاطمه(س) در نراق حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین برچسبها محلات دسته عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
نظر شما