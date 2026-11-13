به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان، در گفتگو با محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، اظهار کرد: در این دیدار درباره توسعه امر زیارت و فراهم کردن زمینه‌های مناسب‌تر برای بهره‌مندی بیشتر زائران ایرانی از ظرفیت‌ها و موقعیت عتبات عالیات عراق گفت‌وگو کردیم.

وی افزود: امیدواریم با حمایت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران و همکاری دولت عراق، زمینه گسترش زیارت و حضور گروه‌های مختلف علاقه‌مند و عاشقان اهل‌بیت(ع) در عتبات عالیات بیش از پیش فراهم شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای طراحی بسته‌های متنوع زیارتی تصریح کرد: در تلاش هستیم بسته‌های متنوعی متناسب با نیاز و توان گروه‌های مختلف زائران آماده کنیم.

رشیدیان ادامه داد: برای تحقق این موضوع، هماهنگی‌های لازم در سطح دولتی با مسئولان عراقی ضروری است و با حمایت سفیر کشورمان، پیگیری‌های لازم از طریق مسئولان ذی‌ربط و وزارت سیاحه عراق برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه منعقدشده در سال‌های گذشته دنبال خواهد شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این کشور برای میزبانی از زائران و عاشقان اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: وجود عتبات عالیات و مضجع شریف و بارگاه منور اهل‌بیت(ع)، ظرفیت و فرصت ارزشمندی را برای حضور زائران در مناسبت‌های مختلف مذهبی فراهم کرده است.

وی با اشاره به مناسبت‌هایی همچون ماه‌های رجب و شعبان، محرم و صفر و اربعین حسینی افزود: مناسبت‌های مذهبی متعددی وجود دارد که حضور زائران در این ایام، علاوه بر بهره‌مندی معنوی، در تعمیق روابط دو ملت ایران و عراق نیز تأثیرگذار است.

آل‌صادق خاطرنشان کرد: گفتگوهایی با مسئولان عراقی برای تسهیل امر زیارت و افزایش حضور زائران در حال پیگیری است. همچنین موضوع افتتاح دفتر حج و زیارت در عراق را با مسئولان این کشور دنبال می‌کنیم تا شرایط برای حضور هرچه بهتر و ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران ایرانی فراهم شود.