خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند.
در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ادعای تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه به دلیل آلودگی هوا
منبع تکذیبیه: شهرداری تهران
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-شنیده شدن صدای انفجار در پادگان ۱۵ خرداد اصفهان و مشاهده شدن ستون دود در این پادگان
منبع تکذیبیه: سپاه
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-انتشار نقل قولی منتسب به آیت الله نوری مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان درباره موتورسواری بانوان
منبع تکذیبیه: جماران
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-انتشار ویدئوی غیر مستند از آزمایش سوخت موشک در یک مدرسه و فروریختن سقف در چهارمحال و بختیاری
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان
*سرعت تکذیب: دو روز
-ادعای سنتکام درباره کذب بودن حمله ایران به رادار آمریکا در بحرین
منبع تکذیبیه: سپاه
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-ادعای خبرگزاری آناتولی درباره آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری حملات علیه ایران
منبع تکذیبیه سنتکام
*سرعت تکذیب سه ساعت
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