خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند.

در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعای تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه به دلیل آلودگی هوا

منبع تکذیبیه: شهرداری تهران

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-شنیده شدن صدای انفجار در پادگان ۱۵ خرداد اصفهان و مشاهده شدن ستون دود در این پادگان

منبع تکذیبیه: سپاه

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-انتشار نقل قولی منتسب به آیت الله نوری مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان درباره موتورسواری بانوان

منبع تکذیبیه: جماران

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-انتشار ویدئوی غیر مستند از آزمایش سوخت موشک در یک مدرسه و فروریختن سقف در چهارمحال و بختیاری

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش استان

*سرعت تکذیب: دو روز

-ادعای سنتکام درباره کذب بودن حمله ایران به رادار آمریکا در بحرین

منبع تکذیبیه: سپاه

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-ادعای خبرگزاری آناتولی درباره آمادگی ایالات متحده برای از سرگیری حملات علیه ایران

منبع تکذیبیه سنتکام

*سرعت تکذیب سه ساعت