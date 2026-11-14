به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس همچنان در انتظار معرفی گزینه مورد نظر مهدی تارتار برای تقویت کادر فنی این تیم است تا با اضافه شدن یک دستیار جدید، شرایط فنی سرخپوشان برای ادامه رقابت‌های فصل بهبود پیدا کند.

موضوع اضافه شدن دستیار به کادر فنی پرسپولیس در هفته‌های گذشته مطرح شده و مدیران باشگاه نیز با توجه به شرایط تیم و انتقادهایی که نسبت به روند فنی سرخپوشان وجود داشته، از این تصمیم استقبال کرده‌اند. با این حال، تارتار تاکنون گزینه نهایی خود را به باشگاه معرفی نکرده تا روند مذاکرات برای جذب مربی جدید همچنان در انتظار تصمیم سرمربی باقی بماند.

مدیران باشگاه پرسپولیس اعتقاد دارند تقویت کادر فنی می‌تواند به بهبود کیفیت تمرینات و افزایش تنوع تاکتیکی تیم کمک کند، اما در عین حال قصد ندارند بدون نظر مستقیم سرمربی وارد مذاکره با گزینه‌های مختلف شوند. از همین رو قرار است پس از معرفی فرد مورد نظر تارتار، شرایط همکاری با او بررسی شود.

سرمربی پرسپولیس نیز باید در انتخاب دستیار جدید به ویژگی‌هایی توجه داشته باشد که بتواند در کنار او مسئولیت مشخصی در تمرینات و جریان مسابقات بر عهده بگیرد. به این ترتیب، توپ فعلاً در زمین تارتار است و باشگاه منتظر معرفی گزینه‌ای است که بتواند با حضورش به تقویت کادر فنی سرخپوشان کمک کند.