به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس پس از سه روز تعطیلی، امروز (سه‌شنبه) از سر گرفته شد.

در تمرین امروز، ملی‌پوشان سرخپوش غایب بودند. پیام نیازمند، محمدمهدی محبی و مهدی زارع به دلیل حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان، محمدحسین صادقی و پوریا شهرآبادی به دلیل همراهی تیم ملی امید و تیوی بیفوما نیز به واسطه دعوت به تیم ملی کنگو، در تمرین حضور نداشتند.

مارکو باکیچ که برای سپری کردن تعطیلات به کشورش سفر کرده بود، امروز به جمع سرخپوشان بازگشت؛ البته او همچنان برنامه اختصاصی خود را زیر نظر کادر پزشکی دنبال می‌کند.

اوستون ارونوف نیز با کسب اجازه از کادر فنی در تمرین امروز غایب بود. همچنین امیرحسین محمودی با تصمیم سرمربی، به‌صورت انفرادی تمرین کرد و در تمرین گروهی حضور نداشت.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار بعدی خود، روز ۲۹ آبان‌ماه در ورزشگاه خانگی میزبان تیم پیکان خواهد بود.