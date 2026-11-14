به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مایکروسافت مدعی است سرویس هایش پس از یک قطعی جهانی اکنون احیا شده اند. این شرکت صبح روز شنبه اعلام کرد تلاش ها برای برطرف کردن مشکلات زیربینایی تکمیل شده و مشتریانی که از اوت لوک، تیمز و کوپایلوت استفاده می کنند، دیگر شاهد اختلال نخواهند بود.

این اختلال بیش از ۷۰ کشور جهان را تحت تاثیر قرار داد و همه چیز از فعالیت های کسب وکاری تا سرویس های دولتی و کاربران خصوصی را با چالش روبرو کرد. بیش از ۴۳۰ میلیون نفر در جهان از محصولاتی که دچار اختلال شده بودند، استفاده می کردند.

این شرکت برای ایجاد اختلالات فنی که طی ارتقای ظرفیت و نه حمله سایبری یا هوش مصنوعی ایجاد شده بودند، عذر خواهی کرد. به گفته کارشناسان این رویداد یک یادآور مهم ا آن است که کسب وکار و سرویس های حیاتی به گروه کوچکی از شرکت های بزرگ فناوری وابسته هستند. کاربران از روز پنج شنبه اختلال در فعالیت سرویس مایکروسافت ۳۶۵ را گزارش دادند. تا روز جمعه این اختلال فراگیر موسسات و سازمان های مختلف از دولت ژاپن و دادگاه عالی فیلیپین تا سازمان اطلاعاتی استرالیا، قطارها، بیمارستان ها و دادگاه های شمال آمریکا را فلج کرد.

البته سرویس های این شرکت از جمعه عصر به وقت انگلیس و حدود ۲۴ ساعت پس از ایجاد، اندک اندک رفع شدند. در انگلیس بخش هایی از سرویس سلامت ملی(NHS)، برخی مدارس و نیروی پلیس تحت تاثیر این رویداد قرار گرفتند.

شبکه قطار ملی کانادا اعلام کرد مسافران احتمالا ایمیل به روز رسانی درباره سفرهایشان دریافت نخواهند کرد و در بیمارستان های سراسر این کشور مشکلاتی در استفاده از ایمیل ها به وجود آمد.

کارکنان مجلس نمایندگان آمریکا به نشریه پولیتیکو گفتند این اختلال باعث شد برنامه کاری قانون‌گذاری مجلس به مدت یک روز کامل به تعویق بیفتد، زیرا تمام امور و هماهنگی‌های کاری آن‌ها بر بستر سرویس اوت لوک مایکروسافت انجام می‌ شود.

دولت سنگاپور نیز اعلام کرد برخی سیستم هایش تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته اند و اختلال در هندوستان نیز فعالیت برای بسیاری از افراد را مختلف کرد. از سوی دیگر مقامات و مشاورانی که در الاس آب وهواییCO۳۱ ترکیه حاضر شده بودند به دلیل ناتوانی در دسترسی به اوت لوک با مشکل روبرو شدند.

خسارت سنگین قطعی سرویس مایکروسافت به شرکت ها

رویترز نیز در خبری نوشت: مایکروسافت اعلام کرد اختلالات سروری در ورای این رویداد بوده اند که دستیار هوش مصنوعی کوپایلوت و ارائه وسیع تر وصله های نرم افزاری برای تثبیت سیستم را تحت تاثیر قرار داده بود.

اوت لوک و تیمز دو سرویس پر استفاده مایکروسافت در محیط های کاری هستند که صدها میلیون کاربر دارند. این اختلال سبب شد افراد نتوانند فعالیت های ساده ای مانند ارسال ایمیل، مدیریت تقویم و میزبانی جلسات مجازی را انجام دهند.

اختلال گفته شده سازمان های دولتی سراسر دنیا از استرالیا و ژاپن گرفته تا آمریکا را دربر گرفت و به تاخیر در فعالیت شرکت های تجاری منجر شد، چند شرکت نیز نتوانستند درآمدهای خود را منتشر کنند و همچنین سبب شد شرکت های هوایی درباره تاخیر ارتباطات به مشتریان خود هشدار دهند.

البته سازمان هایی که سرویس های مایکروسافت را به جای ابر رایانشی در سرورهای خود میزبانی می کردند، تا حدودی از این اختلالات جان سالم به در بردند.

اخبار مربوط به وقوع اختلالات در ساعت ۱۷:۲۵ دقیقه روز پنج شنبه به وقت گرینویچ آغاز شد و این یکی از طولانی ترین اختلالات ثبت شده در تاریخچه مایکروسافت و همچنین دومین اختلال در سرویس های این شرکت است.

مایکروسافت اعلام کرد این اختلال به طور خاص سرویس Exchange Online، مرکز ابری مدیریت ایمیل و برنامه‌ریزی زمان‌بندی این شرکت، را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر برنامه‌های مستقلی که به این سرویس متصل نبودند، همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌ دادند.

این رویداد سوالاتی درباره اتکای جهان به چند شرکت بزرگ فناوری که نرم افزارهای حیاتی و همچنین نرم افزار و زیرساخت ابر رایانشی لازم برای آنها را فراهم می کنند، بیشتر کرد. همچنین این امر وابستگی به نرم افزار ورک پلیس مایکروسافت را برجسته تر کرد زیرا با توجه به اطلاعات ثبت شده در وب سایت داون دتکتور، با شروع روز کاری در آسیا و اروپا، گزارش های قطعی سرویس افزایش یافت.

در داون دتکتور بیش از ۷.۴ میلیون گزارش قطعی از سراسر جهان ثبت شده بود. در همین راستا در پایان روز جمعه ارزش سهام مایکروسافت بدون تغییر ۵۲۳.۸۸ دلار ثبت شد.

به گفته ماریو دِ چیکو، معاون بخش مؤسسات مالی اروپا در موسسه Morningstar DBRS اختلالات و زیان‌های مالی ناشی از این قطعی ممکن است به ثبت تعداد زیادی درخواست خسارت بیمه‌ای منجر شود، با این وجود انتظار می‌رود تأثیر کلی این حادثه بر شرکت‌های بیمه محدود باشد. وی تخمین می زند خسارت‌های مالی ناشی از این حادثه که تحت پوشش شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرند در سراسر جهان بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار باشد که کمتر از خسارت های مالی ۴۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلاری ناشی از اختلال Crowd Strike در سال ۲۰۲۴ میلادی است که بیش از هشت میلیون رایانه دارای ویندوز را مبتلا کرد و به اختلالات وسیع منجر شد.