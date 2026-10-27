به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این غول فناوری در تلاش است هزینه‌های خود را کنترل کرده و منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی تأمین کند.

به گفته یکی از منابع آگاه که خواست نامش فاش نشود، کارکنان بخش‌های مختلف سازنده ویندوز مشمول این طرح خواهند بود. این افراد شامل کارکنان بخش تجربه‌های هوش مصنوعی، کوپایلت (Copilot)، امور مالی، منابع انسانی، ایکس‌باکس (Xbox) و همچنین بخش ویندوز و دستگاه‌ها می‌شوند.

«ایمی کولمن»، مدیر ارشد منابع انسانی، در یادداشتی به کارمندان نوشت: «این پیشنهاد به کارمندان واجد شرایطی که احتمالاً آینده‌ای خارج از شرکت را در نظر دارند، گزینه‌ای جدید می‌دهد تا این فرایند انتقال را با پشتیبانی انجام دهند. همچنین، طرح مذکور به سازمان‌های شرکت‌کننده راهی دیگر برای تطبیق نیروی کار خود با نیازهای در حال تغییر ارائه می‌دهد.»

مایکروسافت نیز مانند دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری، صدها میلیارد دلار صرف مراکز داده هوش مصنوعی و تراشه‌ها می‌کند و به همین دلیل با فشار سرمایه‌گذاران درباره اینکه آیا عوایدی چنین هزینه کلانی را توجیه می‌کند یا خیر، روبه‌رو است. این شرکت که قرار است گزارش عملکرد سه ماهه نخست خود را روز چهارشنبه منتشر کند، تخمین می‌زند مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای آن در سال تقویمی ۲۰۲۶ به ۱۷۵ میلیارد دلار برسد.

هزینه‌های سرمایه‌ای (Capital Expenditures یا CapEx) به هزینه‌هایی گفته می‌شود که شرکت برای خرید، ساخت یا توسعه دارایی‌های بلندمدت خود مانند مراکز داده، سرورها، تراشه‌های هوش مصنوعی و زیرساخت‌های فناوری صرف می‌کند.

مایکروسافت تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ میلادی، ۲۲۳ هزار کارمند استخدامی تمام‌وقت در سراسر جهان داشت.