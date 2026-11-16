به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، مؤسسه پژوهشی «ریکِن» ژاپن اعلام کرد در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵) متوجه دسترسی غیرمجاز از خارج به سامانه عملیاتی ابررایانه فوگاکو شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این مؤسسه پس از شناسایی رخداد، موضوع را به وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن اطلاع داده و به کاربران ابررایانه فوگاکو نیز درباره این حادثه هشدار داده است.

مقام‌های ژاپنی احتمال نشت اطلاعات کاربران را بررسی می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست چه اطلاعاتی و به چه میزان در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است. زمان ازسرگیری فعالیت ابررایانه نیز اعلام نشده است.

ابررایانه فوگاکو که با همکاری مؤسسه پژوهشی ریکن و شرکت فوجیتسو توسعه یافته، از پیشرفته‌ترین سامانه‌های محاسباتی ژاپن به شمار می‌رود و از سال ۲۰۲۱ به‌طور رسمی فعالیت می‌کند.

این ابررایانه در حوزه‌هایی مانند تحقیقات علمی، توسعه دارو، صنایع خودروسازی، علوم مواد، شبیه‌سازی‌های پیچیده و پژوهش‌های دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.