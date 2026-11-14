به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار از کشورهای مختلف، از ۲۹ آبان تا اول آذرماه به میزبانی کره جنوبی و در شهر موجو برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، حامد حق‌شناس سرگروه تیم ملی که پیش از این برای حضور در این مسابقات ثبت‌نام کرده بود، به دلیل آسیب‌دیدگی شانس حضور در این رقابت‌ها را از دست داد. وی پیش از این عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده بود.

با غیبت حق‌شناس، تیم ملی در بخش مردان با هدایت مهدی احمدی و با ترکیب علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده و محمدطه حسن‌پور در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد.

در بخش بانوان نیز آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پور با هدایت عاطفه کشاورز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

ملی پوشان پاراتکواندو فردا یکشنبه برای حضور در این مسابقات راهی کره جنوبی می شوند.