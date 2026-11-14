خبرگزاری مهر، گروه سیاست - هادی رضایی؛ هدف قرار گرفتن رادار هشدار اولیه ارتش آمریکا در بحرین، یکی از مهم‌ترین ابعاد تحولات نظامی اخیر در منطقه است؛ اقدامی که در صورت تأیید میزان خسارت اعلام‌شده، می‌تواند فراتر از انهدام یک سامانه شناسایی، بر بخشی از معماری اطلاعاتی و دفاع هوایی آمریکا در خلیج فارس تأثیر بگذارد. اهمیت این عملیات از آن جهت دوچندان است که بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و یکی از نقاط اصلی اتصال حضور نظامی واشنگتن به معادلات امنیتی تنگه هرمز به شمار می‌رود.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲۲ اعلام کرد رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در منطقه سیریک، رادار هشدار اولیه ارتش متجاوز آمریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند.

سپاه در این اطلاعیه ضمن تأکید بر آمادگی کامل برای مقابله با تداوم تجاوزها، این اقدام را هشداری جدی به آمریکا برای پایان دادن به آنچه شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز خوانده است، توصیف کرد.

اما اهمیت این تحول را باید در سطحی فراتر از یک عملیات تلافی‌جویانه بررسی کرد. در جنگ‌های مدرن، رادارها تنها ابزار کشف هواپیما و موشک نیستند؛ بلکه بخشی از شبکه‌ای پیچیده برای تولید اطلاعات، تشخیص تهدید، مدیریت میدان نبرد و هدایت سامانه‌های دفاعی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، آسیب‌دیدن یک گره مهم در این شبکه می‌تواند پیامدهایی فراتر از خسارت فیزیکی واردشده به یک تجهیز نظامی داشته باشد.

رادار هشدار اولیه چگونه کار می‌کند و چرا هدف مهمی است؟

رادار هشدار اولیه یکی از اجزای اصلی سامانه‌های مراقبت و دفاع هوایی است که وظیفه دارد تهدیدات احتمالی را در مراحل اولیه شناسایی کند و اطلاعات لازم را در اختیار مراکز فرماندهی قرار دهد.

عملکرد این رادارها بر مبنای ارسال امواج الکترومغناطیسی و دریافت بازتاب آنها از اهداف پرنده است. سامانه با پردازش سیگنال‌های دریافتی می‌تواند موقعیت و برخی ویژگی‌های هدف را مشخص کند و اطلاعات آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شبکه دفاع هوایی منتقل کند.

در سامانه‌های پیشرفته، فناوری آرایه فازی اهمیت ویژه‌ای دارد. برخلاف رادارهای مکانیکی که برای تغییر جهت تابش باید بخش آنتن را به حرکت درآورند، رادارهای آرایه فازی با کنترل الکترونیکی پرتو، قادرند جهت تابش را با سرعت بسیار بالا تغییر دهند و چندین هدف را به‌صورت هم‌زمان پایش کنند.

نیروی فضایی آمریکا در معرفی رادارهای هشدار اولیه ارتقایافته خود (UEWR) اعلام کرده است که این سامانه‌ها از فناوری آرایه فازی استفاده می‌کنند و قابلیت پوشش ۲۴۰ تا ۳۶۰ درجه دارند. این رادارها برای شناسایی و ردیابی موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و موشک‌های بالستیک زیردریاپرتاب و همچنین پایش فضایی به کار گرفته می‌شوند.

البته این مشخصات مربوط به خانواده مشخصی از رادارهای آمریکا است و نمی‌توان آنها را بدون اطلاعات فنی به رادار هدف قرارگرفته در بحرین نسبت داد.

اهمیت چنین سامانه‌هایی را می‌توان در پنج مأموریت اصلی خلاصه کرد:

۱. کشف زودهنگام تهدید: شناسایی اهداف پرنده و موشک‌ها پیش از نزدیک شدن به مناطق حساس.

۲. ردیابی مستمر: ثبت مسیر حرکت اهداف و فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی تهدید.

۳. تشخیص و طبقه‌بندی: کمک به تفکیک اهداف مختلف و ارزیابی ماهیت تهدید.

۴. پشتیبانی از سامانه‌های رهگیر: انتقال داده‌های مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و هدایت عملیات دفاعی.

۵. تکمیل تصویر عملیاتی: ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان رادارها، مراکز فرماندهی و سایر تجهیزات نظامی.

در حقیقت، رادار هشدار اولیه را باید یکی از چشم‌های شبکه دفاعی دانست؛ چشمی که هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند بر سرعت و کیفیت واکنش سایر اجزای شبکه تأثیر بگذارد.

بحرین؛ چرا آمریکا این جزیره را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده است؟

برای درک اهمیت هدف قرار گرفتن رادار آمریکایی، باید موقعیت بحرین در ساختار نظامی واشنگتن را شناخت.

بحرین در مجاورت خلیج فارس و در نزدیکی یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی جهان، یعنی تنگه هرمز، قرار دارد. این موقعیت جغرافیایی، آن را به یکی از نقاط مهم حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا تبدیل کرده است.

مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در منطقه (NAVCENT) در منامه بحرین مستقر است.

بر اساس اطلاعات رسمی نیروی دریایی آمریکا، حوزه مسئولیت ناوگان پنجم حدود ۲.۵ میلیون مایل مربع وسعت دارد و آب‌های خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب را در بر می‌گیرد. این حوزه سه گذرگاه راهبردی تنگه هرمز، کانال سوئز و باب‌المندب را نیز شامل می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد که حضور آمریکا در بحرین صرفاً به معنای برخورداری از یک پایگاه دریایی نیست؛ بلکه این کشور یکی از مراکز مهم فرماندهی و پشتیبانی عملیات دریایی واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، زیرساخت‌های ارتباطی، راداری و شناسایی مستقر در این جغرافیا اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند؛ چراکه بخش مهمی از مأموریت نظامی آمریکا در منطقه بر پایه جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر تحرکات و هماهنگی میان نیروهای دریایی و هوایی استوار است.

از این منظر، هدف قرار گرفتن یک رادار هشدار اولیه در بحرین، حتی اگر به یک سامانه محدود باشد، می‌تواند از نظر راهبردی حامل پیامی فراتر از انهدام یک تجهیز نظامی باشد.

ضربه به زنجیره اطلاعاتی؛ اهمیت واقعی انهدام رادار

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل عملیات‌های نظامی، تمرکز صرف بر میزان تخریب فیزیکی تجهیزات است؛ در حالی که در جنگ‌های امروزی، ارزش عملیاتی یک هدف به نقشی بستگی دارد که در شبکه نظامی دشمن ایفا می‌کند.

برای مثال، ممکن است یک رادار از نظر هزینه ساخت و استقرار، در مقایسه با یک ناو جنگی یا جنگنده پیشرفته ارزش کمتری داشته باشد؛ اما اطلاعاتی که این رادار در اختیار شبکه فرماندهی قرار می‌دهد، می‌تواند در عملکرد مجموعه‌ای از تجهیزات بسیار گران‌قیمت تعیین‌کننده باشد.

در یک شبکه یکپارچه دفاع هوایی، مراحل کشف، شناسایی، ردیابی، تصمیم‌گیری و رهگیری به یکدیگر وابسته‌اند. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند موجب افزایش فشار بر سایر اجزا شود.

به همین دلیل، هدف قرار دادن زیرساخت‌های شناسایی و هشدار، در کنار انهدام تجهیزات آتش و پدافندی، از جمله ابعاد مهم جنگ‌های شبکه‌محور به شمار می‌رود.

البته ارتش آمریکا از شبکه‌ای چندلایه شامل رادارهای زمینی، هواپیماهای هشدار زودهنگام، حسگرهای فضایی و سامانه‌های ارتباطی استفاده می‌کند. برای نمونه، هواپیمای هشدار زودهنگام E-۳ سنتری (AWACS) قادر است تصویری لحظه‌ای از فضای عملیاتی ارائه دهد و اطلاعات لازم را میان مراکز فرماندهی و نیروهای رزمی به اشتراک بگذارد. بنابراین، آسیب به یک رادار به معنای از بین رفتن کل شبکه شناسایی آمریکا نیست، اما می‌تواند بخشی از ظرفیت آن را تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت دفاع ایالات متحده

نکته مهم‌تر آن است که در محیط پرتراکم عملیاتی خلیج فارس، کیفیت اطلاعات و سرعت انتقال آن اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچه فرماندهان اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت آسمان و تحرکات احتمالی در اختیار داشته باشند، امکان واکنش مؤثرتر افزایش پیدا می‌کند.

فناوری آرایه فازی؛ چرا رادارهای مدرن اهمیت ویژه دارند؟

بخش مهمی از پیشرفت رادارهای نظامی در دهه‌های اخیر به توسعه فناوری آرایه فازی مربوط می‌شود.

در این فناوری، به جای اتکا به یک آنتن متحرک، مجموعه‌ای از عناصر فرستنده و گیرنده در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و با تنظیم الکترونیکی فاز امواج، امکان هدایت پرتو راداری فراهم می‌شود.

مزیت اصلی این فناوری، افزایش سرعت پایش و امکان ردیابی هم‌زمان چندین هدف است. در یک درگیری که احتمال استفاده هم‌زمان از موشک‌ها، پهپادها و هواگردهای مختلف وجود دارد، چنین قابلیتی اهمیت قابل توجهی دارد.

نیروی فضایی آمریکا در توضیحات فنی خود درباره رادارهای هشدار اولیه ارتقایافته، به توانایی این سامانه‌ها در ردیابی چندین هدف، تشخیص نوع اهداف و محاسبه مسیر پروازی آنها اشاره کرده است.

این فناوری همچنین نشان می‌دهد که رادارهای مدرن تنها ابزار مشاهده نیستند؛ بلکه بخشی از چرخه تصمیم‌گیری و مدیریت نبرد محسوب می‌شوند.

از این رو، آسیب دیدن یک سامانه راداری می‌تواند علاوه بر خسارت مستقیم، نیاز به استفاده بیشتر از ظرفیت سایر حسگرها و تجهیزات جایگزین را افزایش دهد.

تنگه هرمز؛ جایی که امنیت نظامی با اقتصاد جهانی گره می‌خورد

اشاره سپاه به تنگه هرمز در اطلاعیه شماره ۲۲، بخش مهمی از پیام راهبردی این عملیات را تشکیل می‌دهد.

تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه دریایی در منطقه نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود. اهمیت این آبراه به اندازه‌ای است که هرگونه اختلال در امنیت آن می‌تواند بازار جهانی انرژی و محاسبات اقتصادی قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰.۷ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است. این میزان در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه در روز رسیده بوده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا

این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا تنگه هرمز همواره در محاسبات امنیتی آمریکا و متحدانش جایگاه ویژه‌ای داشته است.

از نگاه واشنگتن، حفظ امنیت مسیرهای دریایی و جریان انتقال انرژی یکی از مأموریت‌های اصلی حضور نظامی در منطقه است. در چنین فضایی، پیام سپاه درباره مقابله با تجاوزهای هوایی و تخلفات دریایی را باید در چارچوب پیوند امنیت سرزمینی، حاکمیت دریایی و معادلات انرژی جهان بررسی کرد.

پیام نظامی به آمریکا؛ جغرافیای پایگاه‌ها تضمین‌کننده امنیت نیست

یکی از ابعاد مهم عملیات اعلام‌شده، انتقال این پیام است که زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه را نمی‌توان مستقل از تحولات امنیتی پیرامون ایران ارزیابی کرد.

آمریکا طی دهه‌های گذشته تلاش کرده است با استقرار نیروها و تجهیزات پیشرفته در کشورهای مختلف منطقه، امکان نظارت مستمر و واکنش سریع به تحولات را برای خود فراهم کند.

اما همین پراکندگی جغرافیایی، در شرایط افزایش تنش، می‌تواند به یکی از چالش‌های امنیتی واشنگتن تبدیل شود. پایگاه‌ها، مراکز فرماندهی، سامانه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های شناسایی، همگی در معرض پیامدهای گسترش درگیری قرار می‌گیرند همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ به جنایات امریکا این پایگاه ها را در منطقه را هدف حملات دقیق و ویران کننده قرار دادند..

در این چارچوب، اهمیت عملیات اعلام‌شده سپاه را می‌توان در سه سطح بررسی کرد:

نخست؛ سطح عملیاتی: هدف قرار گرفتن زیرساخت شناسایی و هشدار می‌تواند بر ظرفیت اطلاعاتی و آگاهی موقعیتی طرف مقابل تأثیر بگذارد.

دوم؛ سطح بازدارندگی: چنین اقدامی نشان می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه لزوماً به معنای برخورداری از مصونیت در برابر پیامدهای یک درگیری نیست.

سوم؛ سطح سیاسی و روانی: هدف قرار گرفتن یک زیرساخت نظامی حساس، پیامدهایی برای ارزیابی هزینه و فایده ادامه عملیات نظامی علیه ایران در محاسبات واشنگتن خواهد داشت.

در واقع، بازدارندگی زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف مقابل بداند هر اقدام نظامی می‌تواند با هزینه‌ای متناسب و در سطحی فراتر از انتظار او مواجه شود.

جمع‌بندی؛ جنگ امروز، جنگ بر سر چشم‌ها و گوش‌های میدان نبرد است

تحولات نظامی سال‌های اخیر نشان داده است که درگیری‌های مدرن تنها با تعداد موشک‌ها، جنگنده‌ها و تجهیزات نظامی سنجیده نمی‌شوند. توانایی شناسایی دشمن، اختلال در شبکه اطلاعاتی طرف مقابل، حفظ ارتباطات و مدیریت میدان نبرد، به بخش جدایی‌ناپذیر قدرت نظامی تبدیل شده است.

از این منظر، اقدام اعلام‌شده سپاه در هدف قرار دادن رادار هشدار اولیه آمریکا در بحرین، فارغ از اختلاف روایت‌های تهران و واشنگتن درباره نتیجه نهایی آن، حامل یک پیام راهبردی مهم است: زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه بخشی از معادله امنیتی پیرامون ایران هستند و نمی‌توان آنها را از پیامدهای تجاوز نظامی علیه کشورمان جدا دانست.

بحرین به دلیل میزبانی ناوگان پنجم آمریکا و موقعیت جغرافیایی خود در نزدیکی تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای واشنگتن در منطقه محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه تحول نظامی در زیرساخت‌های این کشور می‌تواند فراتر از یک حادثه محدود، در محاسبات دفاعی و امنیتی آمریکا اثرگذار باشد.

پیام نهایی این تحول برای واشنگتن روشن است: برتری نظامی تنها با استقرار تجهیزات پیشرفته به دست نمی‌آید؛ حفظ امنیت، کارآمدی و پیوستگی شبکه شناسایی و فرماندهی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در جغرافیای راهبردی خلیج فارس، هیچ قدرت فرامنطقه‌ای نمی‌تواند هزینه اقدامات نظامی خود را صرفاً در محدوده مرزهای کشور هدف محاسبه کند.