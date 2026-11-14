به گزارش خبرنگار مهر، یونس قیطانی صبح شنبه در آیین غبارروبی مزار شهدا و آغاز برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» آغاز شده و در این هفته برنامه‌های متنوعی در مرکز استان، شهرستان‌ها و مناطق روستایی اجرا خواهد شد.

وی افزود: امسال تلاش شده است با تمرکز بر مناطق محروم و کم‌برخودار، زمینه بهره‌مندی همه اقشار جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه کتاب فراهم شود.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تصریح کرد: اهدای رایگان کتاب، بازدید از مدارس و مناطق محروم، توزیع کتاب میان دانش‌آموزان، برگزاری نشست‌های نقد و خوانش کتاب و رونمایی از آثار تازه منتشرشده از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی با اشاره به حمایت از فعالان صنعت نشر بیان کرد: بازدید از کتاب‌فروشی‌های سطح شهر و تجلیل از کتاب‌فروشی‌های فعال، ناشران برتر و افرادی که در زنجیره تولید کتاب از جمله نویسندگی، ویراستاری و صفحه‌آرایی فعالیت دارند، از دیگر برنامه‌های هفته کتاب خواهد بود.

قیطانی همچنین از برگزاری آیین اختتامیه جشنواره استانی داستان کردی «رازان» در روز آغاز هفته کتاب خبر داد و گفت: برنامه ویژه‌ای نیز برای حمایت و تجلیل از نوقلمان، نوجوانان و نویسندگان کتاب‌اولی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان تأکید کرد: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های امسال علاوه بر مرکز استان، تمامی شهرستان‌ها و به‌ویژه مناطق روستایی و کم‌برخوردار را پوشش دهد تا با توزیع عادلانه امکانات و فعالیت‌های فرهنگی، گامی مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در استان برداشته شود.