به گزارش خبرنگار مهر، بازبینی آثار نمایشی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان لرستان از امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه آغاز شده و به مدت پنج روز، تا چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، در مجموع ۱۵ اثر نمایشی از سوی هیئت بازبینی جشنواره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، دو نمایش در روز نخست، سه نمایش در روز دوم، چهار نمایش در روز سوم، سه نمایش در روز چهارم و سه نمایش در روز پایانی بازبینی خواهند شد.

بر این اساس، شنبه ۲۳ آبان‌ماه دو اثر، یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه سه اثر، دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه چهار اثر، سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه سه اثر و چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه نیز سه اثر نمایشی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

پس از پایان این مرحله و ارزیابی آثار، نمایش‌های منتخب برای حضور در مرحله نهایی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان لرستان معرفی خواهند شد.