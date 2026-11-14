به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا، حاضر است موضوع عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از دونباس را به بحث عمومی بگذارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسئله کنترل دونباس یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف در مذاکرات مربوط به پایان جنگ روسیه و اوکراین است.

زلنسکی پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با رسانه دانمارکی «دی‌آر» گفته بود طرف آمریکایی پیشنهاد داده است اوکراین در برابر دریافت تضمین‌های امنیتی مشابه تضمین‌های ناتو، از دونباس عقب‌نشینی کند؛ پیشنهادی که او درباره ماهیت و اعتبار تضمین‌های آن ابراز تردید کرده بود.

روسیه خواستار خروج کامل نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس، شامل بخش‌هایی از استان‌های دونتسک و لوهانسک است که همچنان تحت کنترل کی‌یف قرار دارند. اوکراین تاکنون با عقب‌نشینی یک‌جانبه از این مناطق مخالفت کرده و خواستار دریافت تضمین‌های امنیتی معتبر برای جلوگیری از حمله مجدد روسیه شده است.