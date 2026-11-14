به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور قصد ندارد در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین مسائل مربوط به جنگ اوکراین را مطرح کند.

بر اساس این گزارش، قرار است این نشست سه‌جانبه پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شهر شنژن چین برگزار شود.

این مقام آمریکایی گفت ترامپ قصد دارد در این دیدار درباره مسائل غرب آسیا و همچنین کاهش تسلیحات هسته‌ای گفت‌وگو کند اما موضوع اوکراین در دستور کار نشست سه‌جانبه نخواهد بود.

به گفته این مقام، واشنگتن برای مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین مسیر دیپلماتیک جداگانه‌ای با مسکو و کی‌یف دنبال می‌کند و چین در این روند نقشی ندارد.

پیشنهاد برگزاری نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ پیش‌تر مطرح شده بود. گزارش‌هایی به نقل از منابع آگاه حاکی از آن بود که پوتین خواستار گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین در این نشست شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را در کی‌یف درباره احتمال تصمیم‌گیری درباره آینده اوکراین بدون حضور نمایندگان این کشور برانگیخت.