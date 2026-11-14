به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل‌شده در شمال شهر کرمانشاه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده مربوط به جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی، امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در بازه زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۶ انجام می‌شود.

روابط عمومی سپاه استان با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جریان این عملیات اعلام کرد: صداهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه‌ای فنی و از پیش تعیین‌شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که شنیده شدن این صداها به معنای وقوع حادثه یا بروز وضعیت غیرعادی در منطقه نیست و عملیات طبق برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه همچنین از شهروندان خواست با اطلاع از منشأ این صداها، نگرانی بابت شنیده شدن انفجارهای احتمالی نداشته باشند.