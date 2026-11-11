به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده در حوالی ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در شمال شهر کرمانشاه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: صداهای انفجاری که در ساعت یادشده در شمال شهر کرمانشاه شنیده خواهد شد، مربوط به عملیات فنی انهدام مهمات عمل‌نکرده برجای‌مانده از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی است.

بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه، این عملیات از پیش برنامه‌ریزی شده و در چارچوب اقدامات فنی انجام می‌شود و شنیده شدن صدای انفجارها به معنای وقوع حادثه یا بروز وضعیت غیرعادی در منطقه نیست.

روابط عمومی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در پایان با تأکید بر کنترل‌شده بودن این عملیات، از شهروندان خواست با اطلاع از موضوع، ضمن حفظ آرامش، نگران صداهای ناشی از انفجار نباشند.