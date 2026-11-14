به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز جنت گفت: آمادگی برای شرایط بحرانی نباید به زمان وقوع حادثه یا تهدید محدود شود، بلکه سازمان غذا و دارو باید حتی در شرایط عادی نیز برای استمرار فرآیندهای حیاتی خود برنامه‌ریزی داشته باشد. در همین راستا، مدیران کل باید فرآیندهای کلیدی حوزه مسئولیت خود را شناسایی و برای تداوم فعالیت آنها در شرایط اضطراری تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.

وی افزود: هیچ فرآیند حیاتی نباید صرفاً در اختیار یک نفر باشد و ضروری است دست‌کم دو نفر بر جزئیات، اطلاعات و سوابق هر فرآیند اشراف کامل داشته باشند تا در صورت عدم دسترسی به فرد اصلی، فعالیت سازمان متوقف نشود.

دبیر پدافند غیرعامل سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت پیش‌بینی آزمایشگاه‌های جایگزین، گفت: ادارات کل تخصصی باید برای آزمایشگاه‌های معین حوزه خود برنامه مشخصی داشته باشند تا در صورت وقوع حادثه یا توقف فعالیت آزمایشگاه اصلی، امکان ادامه فعالیت از طریق آزمایشگاه‌های جایگزین فراهم شود.

جنت ادامه داد: لازم است آزمایشگاه‌های معین در چند نقطه جغرافیایی، از جمله تهران، استانی با فاصله مناسب از تهران و یکی از استان‌های شرق کشور تعریف شوند. این سازوکار باید با صدور احکام یا مکاتبات رسمی و قانونی همراه باشد تا نتایج آزمایشگاه‌های معین در شرایط اضطراری از اعتبار رسمی برخوردار بوده و به‌عنوان نتایج مورد تأیید اداره کل تخصصی پذیرفته شوند.

وی با اشاره به موضوع تأمین داروها و پادزهرهای مقابله با تهدیدات CBRN تصریح کرد: پیش از هرگونه سفارش یا خرید، باید با استفاده از منابع علمی معتبر، اقلام مورد نیاز به‌صورت دقیق شناسایی شوند. خرید بدون بررسی تخصصی، تعیین تعداد مورد نیاز و مشخص بودن متولی تأمین، نه‌تنها آمادگی لازم را ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است به تأمین اقلام غیرضروری و تحمیل هزینه‌های غیرهدفمند منجر شود.

جنت افزود: در این زمینه از ظرفیت متخصصان و مراکز علمی و نظامی استفاده شده و مکاتباتی نیز برای شناسایی منابع و اقلام معتبر انجام گرفته است. در صورت نبود امکان تأمین داخلی، منابع خارجی قابل دسترس باید بررسی شوند و در صورت وجود محدودیت در این مسیر، می‌توان از ظرفیت مجموعه‌هایی که تجربه تأمین این اقلام را دارند، استفاده کرد.

دبیر پدافند غیرعامل سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت پیش‌بینی منابع مالی برای تأمین این اقلام گفت: مکاتبات لازم برای پیش‌بینی ردیف یا اعتبار مشخص در بودجه سال ۱۴۰۶ انجام شده است. برای تحقق این موضوع، باید تعداد اقلام، میزان نیاز، برآورد هزینه و منابع تأمین به‌طور دقیق مشخص شود تا امکان برنامه‌ریزی تدارکاتی و انعقاد قراردادهای تأمین فراهم باشد.

وی تأکید کرد: هدف از تأمین این اقلام صرفاً حفاظت از کارکنان سازمان یا نیروهای نظامی نیست، بلکه سلامت عمومی جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در صورت وقوع حوادث شیمیایی یا پرتوی در مراکزی مانند پتروشیمی‌ها، علاوه بر کارکنان مجموعه، مردم و ساکنان مناطق اطراف نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

جنت با تأکید بر ضرورت پرهیز از خرید اقلام بدون نیازسنجی علمی، اظهار کرد: داروهایی مانند یدید پتاسیم و آبی پروس کاربردهای مشخصی دارند و نمی‌توان بدون تعیین نوع ماده شیمیایی یا پرتوزا و سناریوی مواجهه، آنها را به‌ صورت گسترده تأمین کرد. هر یک از این داروها برای مقابله با مخاطرات مشخصی کاربرد دارند و استفاده از آنها باید متناسب با نوع مواجهه و ارزیابی تخصصی صورت گیرد.

وی توضیح داد: آبی پروس برای درمان آلودگی داخلی ناشی از برخی مواد رادیواکتیو از جمله سزیم کاربرد دارد و یدید پتاسیم نیز در شرایط مشخص مواجهه با ید رادیواکتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأمین یا مصرف این داروها برای هر نوع حادثه پرتوی صحیح نیست و باید نوع مخاطره، جمعیت در معرض خطر و محدوده احتمالی آلودگی مشخص شود.

دبیر پدافند غیرعامل سازمان غذا و دارو با اشاره به اختلاف اعداد مطرح‌شده درباره میزان نیاز به یدید پتاسیم، گفت: میزان اعلام‌شده از سوی مرجع مسئول در وزارت بهداشت تأمین و تحویل شده است و درخواست‌های غیرضروری یا درخواست‌هایی که خارج از مسیر مراجع مسئول مطرح می‌شوند، مبنای تأمین قرار نمی‌گیرند.

جنت همچنین با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در تأمین این اقلام، افزود: نیازهای عمومی مردم باید از سوی مراجع مسئول و بر اساس برآوردهای تخصصی پیگیری شود و مراکزی مانند مجموعه‌های نظامی و سازمان انرژی اتمی نیز اقلام مورد نیاز اختصاصی خود را از مسیرهای تعیین‌شده و سازوکارهای مربوط به خود تأمین می‌کنند.