به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در حاشیه ملاقات مردمی هفتگی خود، با اشاره به برگزاری این دیدارها اظهار کرد: امروز نیز طبق روال هر هفته، در ملاقات مردمی صبح شنبه، میزبان دست‌کم ۲۰ نفر از شهروندان استان در حوزه‌های مختلف بودیم و درخواست‌ها و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای گمنامی که طی هفته گذشته استان میزبان پیکر مطهر آنان بود، افزود: در این دیدارها، مسائل و درخواست‌های متنوعی از سوی مردم مطرح شد که بخشی از آن‌ها مربوط به کمک‌های مالی، دریافت تسهیلات بانکی، تکمیل واحدهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش بود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین تعدادی از شهروندان مشکلات و مطالبات خود در حوزه عمرانی شهری و روستایی، از جمله راه‌های دسترسی، تأمین آب آشامیدنی، برق‌رسانی، احداث دیوار حائل و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز را مطرح کردند.

رحمانی با بیان اینکه درخواست‌های مطرح‌شده با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی یا از طریق تماس تلفنی پیگیری شده است، تصریح کرد: دستورات لازم برای رسیدگی به این مطالبات صادر شده و انتظار داریم مدیران مربوطه با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مدیران به مراجعان ملاقات‌های مردمی گفت: افرادی که برای حضور در این جلسات گاهی مدت‌ها منتظر می‌مانند و مسیرهای طولانی را برای طرح مشکلات خود طی می‌کنند، شایسته رسیدگی جدی و پاسخگویی مناسب هستند؛ بنابراین مدیران باید زمان ویژه‌ای را برای پیگیری و حل مسائل این افراد اختصاص دهند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه، حل مشکلات مردم، حمایت از تولید، توسعه اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری را اولویت اصلی مدیران استان دانست و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، معاونان و مجموعه مدیریتی استان باید همه ظرفیت‌ها و توان خود را برای تحقق این اولویت‌ها به کار بگیرند.

رحمانی با اشاره به اینکه امکان رفع تمام مشکلات در کوتاه‌مدت وجود ندارد، بیان کرد: با این حال، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حل بسیاری از مسائل وجود دارد که می‌توان با پیگیری مستمر، رصد مشکلات، گفت‌وگو با مردم و جلب رضایت آنان از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همه مدیران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم با جدیت، استواری و مسئولیت‌پذیری حرکت کنند و از فرصتی که برای خدمتگزاری در اختیار آنان قرار گرفته است، برای ثبت کارنامه‌ای شایسته و ماندگار در خدمت به مردم استان بهره ببرند.